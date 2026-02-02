Estados Unidos celebra este 2 de febrero el Día de la Marmota, una tradición que se repite desde hace más de un siglo y que busca anticipar, de forma simbólica, cuánto falta para el final del invierno.

Pánico en Estados Unidos: podrían volver los arrestos de ICE en medio de entrevistas para la green card

Punxsutawney Phil vuelve a ser protagonista de una de las ceremonias más curiosas del calendario estadounidense

Cada 2 de febrero, en Estados Unidos y Canadá se celebra el Día de la Marmota (Groundhog Day), una tradición centenaria que mezcla folclore agrícola, simbolismo cultural y, aunque no siempre con base científica, la curiosidad sobre la llegada de la primavera.

El epicentro del evento es Punxsutawney (Pensilvania), donde miles de personas se congregan antes del amanecer para observar a Punxsutawney Phil, la marmota más famosa del mundo, emerger de su madriguera en un claro ritual anual.

En 2026, Phil volvió a capturar la atención pública: según la tradición, al salir de su cueva vio su sombra, lo que según los organizadores del evento significa que el invierno continuará por aproximadamente seis semanas más.

¿Hasta cuándo se extenderá el invierno? La marmota hace su predicción en el Día de la Marmota https://t.co/NdS8Am0NpS — CNN en Español (@CNNEE) February 2, 2026

¿Qué significa y de dónde viene esta costumbre?

El Día de la Marmota se basa en una creencia muy antigua que marca el punto medio entre el solsticio de invierno (el día más corto del año) y el equinoccio de primavera (cuando la duración del día y la noche es igual).

Celebraciones similares se hacían en Europa desde tiempos medievales, especialmente en festividades como Candlemas (Candelaria), donde se observaba el comportamiento de ciertos animales al salir de su hibernación para anticipar las condiciones climáticas próximas.

Los inmigrantes alemanes que se asentaron en Pensilvania trajeron esa tradición en el siglo XVIII, sustituyendo al animal original (como el tejón o el erizo) por la marmota, que abundaba en la región.

La lógica popular dice que:

Si la marmota ve su sombra , es decir, si el día es soleado y hace sombra, se asusta y regresa a su madriguera, lo que indica seis semanas más de invierno .

, es decir, si el día es soleado y hace sombra, se asusta y regresa a su madriguera, . Si no ve su sombra, porque está nublad, la primavera llegará temprano.

Aunque el evento ha trascendido el ámbito rural y atrae desde turistas hasta transmisiones mediáticas en vivo, su valor como predicción meteorológica no tiene base científica sólida.

Según fuentes climatológicas tradicionales, las predicciones del Día de la Marmota han tenido una precisión que ronda el 30–40 %, similar o incluso menor a las probabilidades del azar.

Este contraste entre tradición y ciencia se hace más evidente cuando se comparan los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., que se basan en modelos climáticos complejos, con el veredicto simbólico de Phil, que es más un reflejo de la cultura popular que un método fiable para anticipar el clima.

"Día de la Marmota":

Porque la Marmota Phil predijo seis semanas más de invierno al ver su sombra pic.twitter.com/gwK39tGdpv — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 2, 2026

Un día que trasciende el clima

Más allá de la predicción del tiempo, el Día de la Marmota representa una fiesta popular profundamente arraigada en la identidad cultural estadounidense.

En localidades como Punxsutawney, la tradición impulsa celebraciones con música, desfiles y actividades comunitarias que no solo marcan un hito meteorológico imaginario, sino que celebran el paso del invierno y la esperanza de la próxima estación.

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

En gran medida, la fama global del día se reforzó también gracias al cine, especialmente con la película Groundhog Day (1993), que utilizó la fecha como metáfora para explorar temas como la repetición, la transformación personal y la percepción del tiempo, llevando la tradición desde lo rural hacia la cultura popular internacional.