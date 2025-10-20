Suscribirse

Aplican esta medida migratoria contra país de Latinoamérica; ¿en qué consiste?

Las autoridades migratorias solicitarán un documento esencial para entrar al país. No es la visa común.

Redacción Mundo
20 de octubre de 2025, 6:19 p. m.
Ingresar a Estados Unidos requiere los papeles migratorios que se le imponen a cada país. | Foto: Getty Images

Los ciudadanos que provienen de México tienen un permiso especial para ingresar a Estados Unidos diferente a una visa común al ser parte de la frontera sur del país norteamericano.

Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus sigas en inglés) o “visa láser”, el cual es un requisito que se le pide a los mexicanos para cruzar los puestos fronterizos a lo largo de la frontera.

Ahora bien, la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) reiteró recientemente que con este documento no es posible acceder a al país vía aérea, ya que esta modalidad de viaje tiene otros requisitos y controles migratorios.

Esta entidad migratoria se encarga de regular el paso de viajeros a Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El beneficio también aplica si va en algún barco comercial que no tenga carácter turístico, pero en esta ocasión, debe portar un pasaporte válido.

Para entrar a EE. UU. por medio de un vuelo a cualquier aeropuerto del territorio estadounidense, los oriundos del país Azteca deben portar una visa que vaya en concordancia con el motivo de viaje, más el pasaporte, el cual tiene que estar vigente.

¿Hasta dónde puede entrar con BCC?

La “visa láser” otorga la facultad para entrar hasta cierto perímetro establecido de los estados que colindan con las distintas entradas a lo largo de la frontera durante 30 días o un mes.

En el caso de California y Texas, una de las entradas más concurridas vía terrestre, puede ingresar hasta 25 millas alejado de la frontera.

El pasaporte es fundamental si su intención es ingresar con visa americana tipo B1/B2 | Foto: Getty Images

Para Nuevo México, la distancia se alarga a 55 millas y hasta la vía Interestatal número 10.

Ahora bien, si desea ir ciudades principales como Los Ángeles, Phoenix, Dallas, San Antonio o Albuquerque, tiene que presentar alguna visa que habilite su estancia en Estados Unidos.

¿Cuánta vigencia tiene la BBC y cómo se usa?

La BBC, que normalmente se adjudica por 10 años, se puede presentar sin necesidad de pasaporte, siempre y cuando soporte que estará en las zonas establecido.

Este permiso especial ayuda a quienes hacen negocios o compran mercancías en Estados Unidos, o que bien necesitan hacer uso de algún servicio que tenga cooperación bilateral entre ambas naciones.

El buen uso de los permisos migratorios permite el normal tránsito por Estados Unidos e incluso beneficia en caso tal de que se solicite un cambio en el estatus migratorio.

