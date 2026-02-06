Estados Unidos

EE. UU. lanza ataque en el Pacífico, cerca a Colombia, contra buque vinculado al narcotráfico: dos muertos

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó una operación militar en aguas internacionales del Pacífico oriental contra una embarcación que, según Washington, era utilizada por organizaciones de narcotráfico.

Margarita Briceño Delgado

6 de febrero de 2026, 11:49 a. m.
El ataque se ejecutó en una zona del Pacífico cercana a Colombia, según información oficial de EE. UU.
Estados Unidos ejecutó un ataque militar en el océano Pacífico, en una zona cercana a Colombia, contra un buque que habría sido utilizado por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La acción, confirmada por el Comando Sur, dejó al menos dos personas muertas y se desarrolló en aguas internacionales como parte de una ofensiva contra rutas marítimas de drogas.

Comando Sur confirma operación militar en aguas internacionales del Pacífico

De acuerdo con el comunicado difundido por SOUTHCOM a través de sus canales oficiales, la acción se desarrolló en aguas internacionales como parte de las operaciones antidrogas que Estados Unidos adelanta en la región para interrumpir rutas marítimas utilizadas por redes criminales transnacionales.

La institución militar sostuvo que la embarcación representaba una amenaza vinculada al tráfico ilícito de drogas y que el ataque se realizó en cumplimiento de la legislación estadounidense y del derecho internacional aplicable.

El Comando Sur señaló que la operación hace parte de un esfuerzo más amplio para combatir el narcotráfico marítimo en el Caribe y el Pacífico oriental, zonas consideradas estratégicas para el traslado de cargamentos ilegales hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

En el mensaje oficial, la autoridad militar reiteró que estas acciones buscan debilitar las capacidades logísticas de las organizaciones criminales que operan en alta mar.

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha revelado detalles adicionales sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre el tipo de embarcación atacada.

Estados Unidos e Irán confirman conversaciones nucleares, mientras Trump lanza una advertencia y aumenta la presión militar en la región

Estados Unidos refuerza su ofensiva antidrogas en rutas marítimas cercanas a Colombia

Tampoco se ha informado si hubo coordinación directa con autoridades de países de la región, más allá de señalar que la operación se ejecutó fuera de aguas jurisdiccionales colombianas.

Desde Colombia, las autoridades no han confirmado participación alguna en el operativo.

Aunque ambos países mantienen cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno colombiano ha expresado en ocasiones recientes reparos frente a acciones militares unilaterales de Estados Unidos en aguas internacionales.

El episodio se produce en medio de un debate regional sobre el alcance de las operaciones militares extranjeras en aguas internacionales cercanas a países latinoamericanos.

La Casa Blanca afirma que el régimen cubano está “al borde del colapso” y pide prudencia al hablar con Trump en medio de tensiones

El ataque, divulgado inicialmente por SOUTHCOM mediante un video y un comunicado oficial, se suma a una serie de operaciones similares realizadas por Estados Unidos en los últimos meses, lo que refleja una intensificación de su estrategia antidrogas en rutas marítimas consideradas clave para el crimen organizado transnacional.

El Comando Sur de Estados Unidos aseguró que continuará ejecutando este tipo de operaciones en el Pacífico y el Caribe como parte de su estrategia para frenar el narcotráfico marítimo, insistiendo en que las acciones se realizan en aguas internacionales y bajo el marco del derecho internacional.

