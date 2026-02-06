Estados Unidos ejecutó un ataque militar en el océano Pacífico, en una zona cercana a Colombia, contra un buque que habría sido utilizado por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La acción, confirmada por el Comando Sur, dejó al menos dos personas muertas y se desarrolló en aguas internacionales como parte de una ofensiva contra rutas marítimas de drogas.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Comando Sur confirma operación militar en aguas internacionales del Pacífico

De acuerdo con el comunicado difundido por SOUTHCOM a través de sus canales oficiales, la acción se desarrolló en aguas internacionales como parte de las operaciones antidrogas que Estados Unidos adelanta en la región para interrumpir rutas marítimas utilizadas por redes criminales transnacionales.

La institución militar sostuvo que la embarcación representaba una amenaza vinculada al tráfico ilícito de drogas y que el ataque se realizó en cumplimiento de la legislación estadounidense y del derecho internacional aplicable.

El Comando Sur señaló que la operación hace parte de un esfuerzo más amplio para combatir el narcotráfico marítimo en el Caribe y el Pacífico oriental, zonas consideradas estratégicas para el traslado de cargamentos ilegales hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

En el mensaje oficial, la autoridad militar reiteró que estas acciones buscan debilitar las capacidades logísticas de las organizaciones criminales que operan en alta mar.

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha revelado detalles adicionales sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre el tipo de embarcación atacada.

Estados Unidos refuerza su ofensiva antidrogas en rutas marítimas cercanas a Colombia

Tampoco se ha informado si hubo coordinación directa con autoridades de países de la región, más allá de señalar que la operación se ejecutó fuera de aguas jurisdiccionales colombianas.

Desde Colombia, las autoridades no han confirmado participación alguna en el operativo.

La postura del Gobierno colombiano marca distancia frente a recientes ataques antidrogas ejecutados por Estados Unidos. Foto: Montaje El País

Aunque ambos países mantienen cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno colombiano ha expresado en ocasiones recientes reparos frente a acciones militares unilaterales de Estados Unidos en aguas internacionales.

El episodio se produce en medio de un debate regional sobre el alcance de las operaciones militares extranjeras en aguas internacionales cercanas a países latinoamericanos.

El ataque, divulgado inicialmente por SOUTHCOM mediante un video y un comunicado oficial, se suma a una serie de operaciones similares realizadas por Estados Unidos en los últimos meses, lo que refleja una intensificación de su estrategia antidrogas en rutas marítimas consideradas clave para el crimen organizado transnacional.

El Comando Sur de Estados Unidos aseguró que continuará ejecutando este tipo de operaciones en el Pacífico y el Caribe como parte de su estrategia para frenar el narcotráfico marítimo, insistiendo en que las acciones se realizan en aguas internacionales y bajo el marco del derecho internacional.