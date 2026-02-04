Estados Unidos e Irán confirman conversaciones nucleares, mientras Trump lanza una advertencia y aumenta la presión militar en la región

Irán y Estados Unidos se reunirán el viernes el Omán, informaron el miércoles, 4 de febrero, los dos países, en un jornada marcada por las dudas sobre el compromiso de Washington de seguir adelante con este encuentro. El devenir de estas discusiones estuvo en duda este día con la publicación de una noticia en el medio Axios en la que se informaba que la comunicación entre Washington y Teherán pendía de un hilo.

Pero Trump, que ha reforzado significativamente la presencia militar estadounidense en la región y se ha negado a descartar nuevas acciones militares, siguió aumentando la presión sobre el ayatolá Alí Jamenei. “Yo digo que él debería estar muy preocupado, debería estarlo”, dijo Trump en la entrevista con el canal NBC News. “Como lo saben, están negociando con nosotros”.

Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AP

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la AFP que Washington tendrá conversaciones con Teherán el viernes en Omán, horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, avanzara esta información. “Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para celebrarse en Mascate”, dijo Araqchi en una publicación en X.

Trump ha enviado un portaviones estadounidense a la región de Oriente Medio y no ha descartado nuevas acciones militares en Irán, como las de junio en las que destruyó instalaciones nucleares de la república islámica.

Líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Foto: AP

El republicano aseguró también en la entrevista que Irán proyecta construir una nueva instalación nuclear. “Nos enteramos y les dije: si lo hacen, les haremos cosas muy malas”, dijo.

La posibilidad de una desescalada tomó forma cuando a principios de semana se conoció que funcionarios iraníes y estadounidenses tenían previsto reunirse el viernes, aunque desde entonces varios mensajes han puesto en duda el cara a cara.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el miércoles que Washington está listo para reunirse con Irán esta semana, pero si se aborda los programas balísticos y nuclear de Teherán. “Si los iraníes quieren reunirse, estamos dispuestos”, dijo Rubio sin confirmar una reunión el viernes. “Si cambian de opinión, también nos parece bien”, añadió.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: AP

En anteriores conversaciones sobre su programa nuclear, Teherán ha descartado debatir su armamento.

Pero Irán está cada vez más sometido a presión por la represión de las protestas contra el gobierno de Masoud Pezeshkian, y en la región ha ido perdiendo fuerza con el debilitamiento de Hezbolá en el Líbano por parte de Israel y de la caída de Bashar al Asad en Siria.

*Con información AFP.