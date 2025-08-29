Suscribirse

Estados Unidos

EE. UU. revoca las visas de estas personas de manera inmediata: miles de inmigrantes ya fueron afectados

Estas son las razones por las que el gobierno de ese país puede revocar los documentos oficiales de viaje.

Redacción Mundo
30 de agosto de 2025, 12:31 a. m.
Una familia latina se enfrenta a un drama porque no pudieron renovar su visado.
El Departamento de Estado puede revocar las visas de manera automática. | Foto: Montaje: El País

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha compartido un video en sus redes sociales en español, dirigido a todas las personas de habla hispana que cuenten con una visa norteamericana, en donde se especifican los casos en los que puede ser revocado el documento oficial.

“Bajo el gobierno del presidente Trump, el @StateDept (Departamento de Estado) está revocando la visa en casos donde un visitante extranjero excede su período legal de admisión, participa en actividades criminales, brinda apoyo material a una organización terrorista o viola las leyes de EE. UU.“, se lee en el trino de USA en Español, en X.

EE.UU
La administración especificó los casos de revocación de visas. | Foto: Getty Images

Días atrás, la administración de Donald Trump anunció que estará revisando unos 55 millones de visas de extranjeros para determinar si estos siguen siendo elegibles para poseer el documento.

Contexto: ¿Cuántas veces puede entrar a Estados Unidos si le otorgaron visa tipo B1/B2? Recomendaciones para usarla de forma correcta

“La verificación continua del Departamento incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente tienen visas estadounidenses válidas”, aseguró un funcionario del Departamento de Estado en información oficial recopilada por la agencia AFP.

“El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, cualquier indicador de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista”, agregó.

Esta se suma a una serie de medidas que se han implementado en el país para expulsar a la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados del país, en relación con aquellos que han violado la estancia permitida en el territorio.

Contexto: Niños inmigrantes en riesgo: Estados Unidos revoca protecciones clave en la solicitud de Green Card

Además, el gobierno de Trump ha demostrado su mano dura para velar por la seguridad y la estabilidad del país, señalando que gran parte del problema son los extranjeros.

x
El agente migratorio tiene la potestad de analizar los elementos que él considere para argumentar su decisión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestro proceso de verificación, incluidos los antecedentes penales o de inmigración, o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión del visado y que indique una posible inelegibilidad”, complementó el funcionario gubernamental.

Contexto: Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

En lo corrido de este año, la administración ha revocado al menos 6.000 visas de estudiantes inmigrantes que, al parecer, superaron el límite permitido de estancia o que cometieron algún crimen en Estados Unidos.

Entre 200 y 300 de esas visas fueron revocadas bajo el argumento de que los alumnos habían estado involucrados en alguna actividad terrorista. El gobierno de Trump ha calificado las manifestaciones propalestinas como actos terroristas dentro de Estados Unidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En Caldas le apuestan a la música estudiantil para que los jóvenes se metan al mundo del arte

2. Rusia muestra su postura frente a despliegue de buques de guerra a Venezuela y envía un contundente mensaje

3. Golpe al bolsillo: bancos de EE. UU. vuelven a cobrar esta alta tarifa que afecta a millones de personas

4. Ni Ohtani, ni Judge: este es el jugador más odiado por los pitchers de las Grandes Ligas

5. Mhoni Vidente revela las cartas del tarot del 29 al 31 de agosto y este sería su sorprendente significado para cada signo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidoDepartamento de EstadoVisa a EE.UU.

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.