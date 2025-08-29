EE. UU. revoca las visas de estas personas de manera inmediata: miles de inmigrantes ya fueron afectados

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha compartido un video en sus redes sociales en español, dirigido a todas las personas de habla hispana que cuenten con una visa norteamericana, en donde se especifican los casos en los que puede ser revocado el documento oficial.

“Bajo el gobierno del presidente Trump, el @StateDept (Departamento de Estado) está revocando la visa en casos donde un visitante extranjero excede su período legal de admisión, participa en actividades criminales, brinda apoyo material a una organización terrorista o viola las leyes de EE. UU.“, se lee en el trino de USA en Español, en X.

La administración especificó los casos de revocación de visas. | Foto: Getty Images

Días atrás, la administración de Donald Trump anunció que estará revisando unos 55 millones de visas de extranjeros para determinar si estos siguen siendo elegibles para poseer el documento.

“La verificación continua del Departamento incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente tienen visas estadounidenses válidas”, aseguró un funcionario del Departamento de Estado en información oficial recopilada por la agencia AFP.

“El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, cualquier indicador de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista”, agregó.

Bajo el gobierno del presidenteTrump, el @StateDept está revocando la visa en casos donde un visitante extranjero excede su período legal de admisión, participa en actividades criminales, brinda apoyo material a una organización terrorista o viola las leyes de EE.UU. pic.twitter.com/yHG1YmQ6ut — USA en Español (@USAenEspanol) August 29, 2025

Esta se suma a una serie de medidas que se han implementado en el país para expulsar a la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados del país, en relación con aquellos que han violado la estancia permitida en el territorio.

Además, el gobierno de Trump ha demostrado su mano dura para velar por la seguridad y la estabilidad del país, señalando que gran parte del problema son los extranjeros.

El agente migratorio tiene la potestad de analizar los elementos que él considere para argumentar su decisión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestro proceso de verificación, incluidos los antecedentes penales o de inmigración, o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión del visado y que indique una posible inelegibilidad”, complementó el funcionario gubernamental.

En lo corrido de este año, la administración ha revocado al menos 6.000 visas de estudiantes inmigrantes que, al parecer, superaron el límite permitido de estancia o que cometieron algún crimen en Estados Unidos.