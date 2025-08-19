Suscribirse

Estados Unidos

Sigue arremetida de Trump contra universidades: Departamento de Estado revoca más de 6.000 visas de estudiantes internacionales

La actual administración ha cuestionado a varias universidades por sus procesos de admisión a extranjeros.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 12:15 p. m.
x
Campus de la universidad de Columbia en Nueva York, una de las instituciones que más recibe estudiantes latinos en el país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La administración Trump ha intensificado la vigilancia sobre estudiantes extranjeros que, presuntamente, han infringido la ley.

Así bien, funcionario de la Casa Blanca anunció el 18 de agosto que el Departamento de Estado ha cancelado más 6.000 visas estudiantiles en lo que va del año 2025.

x
La universidad de Estados Unidos tienen un importante número de estudiantes internacionales, lo que fortalece su sistema académico. | Foto: Getty Images

Esta medida fue interpuesta a quienes se quedaron en territorio estadounidense después de que sus visas expiraron, pero resaltan los que, según el funcionario, violaron varias leyes federales.

En entrevista para Fox News, el empleado público afirmó que “la gran mayoría de esas violaciones legales fueron por casos de agresión, conducir bajo la influencia, robo y apoyo al terrorismo”.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle
3. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia
Contexto: Universidad de California pagará millonaria demanda por antisemitismo en su campus durante protestas propalestinas

Entre 200 y 300 visas fueron revocadas a estudiantes acusados de presunto terrorismo, pasando por encima de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Aquí, los ciudadanos extranjeros pueden ser inadmisibles en EE.UU. “debido a actividades relacionadas con el terrorismo”.

x
Estudiantes de la Universidad de California durante protesta pacífica por ataques de Israel a Gaza. | Foto: Anadolu via Getty Images

La arremetida está enfocada principalmente en estudiantes internacionales que han participado en protestas a favor de Palestina, y rechazando las acciones de Israel sobre la Franja de Gaza.

Los estudiantes son señalados de cometer acciones antisemitas hacia personas judías, y consecuencia, se les atribuye apoyo al terrorismo.

Aumento de la rigurosidad en solicitudes de visa

El Departamento de Estado ha tomado medidas adicionales en cuanto a los visados estudiantiles.

Universidades como Harvard y la U.C.L.A. (Universidad de California) han sido cuestionadas por sus procesos de admisión a extranjeros, y por su relación con los internacionales.

Contexto: Donald Trump vuelve a arremeter contra Harvard. Les prohíbe emitir nuevas visas a estudiantes extranjeros

Desde junio, se dio la instrucción a embajadas y consulados para examinar dichas solicitudes por “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales”, reporta CNN.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, “no existe un derecho constitucional a una visa de estudiante. Una visa de estudiante es algo que decidimos darte”.

Marco Rubio
El secretario de Estado ha defendido la política migratoria de Donald Trump | Foto: GETTY IMAGES

“Las visas de todo tipo se niegan todos los días en todo el mundo. Mientras te hablo ahora, se está negando la solicitud de visa de alguien a EE.UU. Entonces, si te hubiera negado una visa de haber sabido algo sobre ti, y después me entero de que te di una visa y descubro esto sobre ti, ¿por qué no podría revocar tu visa?“, recalcó Rubio.

Contexto: Las visas estudiantiles enfrentan polémico cambio: la propuesta que sacude a miles de jóvenes en EE. UU.

La Asociación de Educadores Internacionales, pronosticó una posible disminución del 30–40 por ciento en la inscripción de nuevos estudiantes internacionales, contribuyendo a una caída del 15 % en la inscripción total este otoño.

Un resultado así privaría a las economías locales de US$ 7.000 millones en gastos y de más de 60.000 empleos”, afirmó con preocupación la entidad.

La situación para las universidades y la admisión de extranjeros, se torna más complicada a medida que avanza el segundo mandato de Donald Trump.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

2. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

3. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

4. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

5. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosUniversidades de Estados UnidosEstudiantesVISA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.