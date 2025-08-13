Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Las visas estudiantiles enfrentan polémico cambio: la propuesta que sacude a miles de jóvenes en EE. UU.

La administración de Donald Trump ha modificado una serie de reglas para obtener, renovar o mantener las visas de diferentes categorías.

Redacción Mundo
14 de agosto de 2025, 2:44 a. m.
Visa denegada para varios estudiantes inmigrantes de universidades en California
Miles de estudiantes extranjeros se verán afectados por el cambio en las normativas. | Foto: Getty Images

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha propuesto nuevas normativas que afectarán directamente a los estudiantes extranjeros con visa con finalidades académicas, pues su tiempo permitido de estadía va a enfrentar cambios. Esta iniciativa recientemente pasó a revisión final de la Casa Blanca para que sea aprobada.

La propuesta de la entidad gubernamental afecta a las personas que tengan visa F-1 y J-1, que les permite a los inmigrantes vivir en Estados Unidos por un tiempo limitado hasta que completen sus estudios. El Departamento de Seguridad Nacional ha considerado reducir esos plazos permitidos para los alumnos extranjeros.

x
Algunos alumnos extranjeros han optado por ir a otros países para estudiar. | Foto: Getty Images

Lo anterior representa que los inmigrantes deban realizar renovación de sus documentos mientras siguen inscritos a una institución académica, afectando sus estatus migratorios en medio de duras políticas en contra de los extranjeros que ha implementado la administración de Donald Trump.

Contexto: La fecha en que podría aprobarse el beneficio que eximiría a millones de latinoamericanos de tramitar visa para viajar a EE. UU.

La entidad de seguridad de Estados Unidos presentó el paquete de normas para reducir el tiempo permitido de estadía con las visas mencionadas a finales de junio de este año.

Lo más leído

1. Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá
2. Walmart pagará millones tras descubrirse que engañaba a clientes con precios y pesos incorrectos
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

Estas normativas fueron enviadas a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca (OIRA). En cuanto esta sea aprobada, se abrirán comentarios públicos para finalmente anunciar si será aplicada y cuáles son los detalles de los cambios en las reglas.

Una familia latina se enfrenta a un drama porque no pudieron renovar su visado.
Las visas estudiantiles reducirán el plazo permitido de estadía en EE. UU. | Foto: Montaje: El País

Algunos defensores de los derechos de los inmigrantes han manifestado, en testimonios recopilados por el medio Newsweek, que tras las medidas restrictivas del gobierno para las visas de estudiantes, miles de extranjeros están optando por elegir universidades o colegios en otro país, fuera del norteamericano.

Lo anterior podría representar un duro golpe para la economía de las entidades académicas estadounidenses.

Contexto: USCIS anuncia cambios que afectan a quienes solicitan visa laboral en Estados Unidos

La Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), ha indicado que la matrícula internacional en el país podría caer entre un 30 a 40 % para el siguiente ciclo académico —que inicia este septiembre—.

Según la asociación, el declive supone una pérdida de al menos 7.000 millones dólares para la economía. Esto debido a que los estudiantes extranjeros deben asumir el 100 % de la matrícula escolar.

Colombiana contó en TikTok los errores que le costaron que le negaran la visa a Estados Unidos
Hasta el momento, la visa estudiantil es válida hasta que el extranjero culmine sus estudios. | Foto: Getty Images

Durante el primer mandato de Trump, del 2017 al 2021, esta iniciativa ya había sido aplicada. Para entonces, los inmigrantes con visa estudiantil debían renovar el documento en medio de sus estudios.

La iniciativa fue posteriormente retirada por el gobierno del expresidente Joe Biden, ya que se consideró que causaba retrasos innecesarios para las personas, además de que ponía en riesgo su estatus legal en el país norteamericano.

Días antes, la Casa Blanca aprobó otra propuesta del Departamento de Seguridad Nacional para modificar los reglamentos de la visa H-1B. Este sistema aleatorio de lotería de visas ahora prioriza a los solicitantes que cumplan, o superen, ciertos requisitos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Imitador de Ferxxo acusa al programa de entretenimiento de humillarlo para aumentar el rating

2. El representante a la Cámara Julio César Triana, quien fue víctima de un atentado en La Plata, Huila, fue evacuado por el Ejército a Neiva

3. Tabla del descenso tras el Deportivo Cali vs. Unión Magdalena: histórico está en riesgo

4. Impactantes videos muestran el momento en que un tren se descarrila y provoca incendio en Texas

5. Christopher Landau, diplomático estadounidense que acompañó a Miguel Uribe Turbay en su funeral, hizo una reflexión: “Demasiado doloroso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTrumpVisa a EE.UU.

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.