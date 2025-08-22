EE. UU. suspende visas de trabajo para estos empleados tras polémico caso que conmocionó a Florida, ¿usted corre riesgo?

El Departamento de Estado de Estados unidos anunció la pausa en la emisión de visas de trabajo para las personas que buscan ser empleados como conductores de camiones comerciales en el país norteamericano.

El anuncio lo dio el pasado jueves, 21 de agosto, el secretario de Estado, Marco Rubio.

“El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses”, escribió el alto funcionario en su cuenta de X.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. | Foto: GETTY IMAGES

Pese a que no se dieron detalles de las razones de la iniciativa, esta tiene lugar luego de que el Departamento de Transporte compartió que se está llevando a cabo una investigación sobre un conductor inmigrante que cometió una infracción vial y provocó la muerte de tres personas en una autopista de Florida, el pasado 12 de agosto.

Según las autoridades, el conductor habría entrado de manera ilegal a territorio estadounidense.

Más adelante fue identificado como Harjinder Singh, de 28 años, quien contaba con una licencia de conducción comercial en el estado de California, aseguró el Departamento de Seguridad Vial de Florida.

La decisión se da luego de una investigación por fatal accidente vial. | Foto: Getty Images

Las leyes federales establecen que es ilegal emitir documentos, como las licencias comerciales, para las personas que residen de manera irregular en el país de Norte América.

Luego del trágico accidente, el hombre escapó hacia California, donde fue arrestado por la policía el 16 de agosto. Ante la situación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó una orden de detención migratoria, por lo que “será transferido a la custodia de ICE en cuanto concluya su caso penal (en Florida)”.

A esto se le suma que Singh no tenía el nivel de inglés adecuado para trabajar como conductor comercial. El pasado mayo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, firmó una orden que exige a los empleadores de conductores verificar que sus trabajadores dominen el idioma, medida que está en vigor desde el pasado 25 de junio.

Los procedimientos para las visas de trabajo serán pausadas para estos trabajos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, la Asociación Estadounidense de Camioneros expresó su apoyo a la medida de pausar la emisión de visas de trabajo para los conductores, y aseguró que aquel proceso migratorio “necesita un escrutinio serio, incluida la aplicación de los estándares de capacitación para conductores de nivel inicial”, según un reportaje de CNN.

“Como mínimo, necesitamos un mejor registro de la cantidad de licencias CDL emitidas a conductores no domiciliados”, declaró Chris Spear, presidente de la asociación.