Un inusual fenómeno se evidenció en el estado de Florida, en el que, como consecuencia de las bajas temperaturas, iguanas caían de los árboles paralizadas por el frío. Hay quienes denominaron este acontecimiento como “lluvia de iguanas”.

La parálisis se debe a la pérdida de control muscular que tienen estos animales al someterse a temperaturas extremadamente bajas.

El medio de comunicación Infobae precisa que las iguanas verdes son una especie invasiva que llegó accidentalmente dentro de buques de carga.

Iguanas capturadas. Foto: Getty Images

Al ser una especie invasora, pueden ser consideradas como un peligro para el equilibrio del ecosistema. Pueden llegar a medir hasta un metro y medio y pesar cerca de siete kilos y medio.

De acuerdo con la información presentada por el presidente de IggyTrap, Pierce Kennamer, él, en conjunto con sus empleados, hizo la recolección en el condado de Broward de aproximadamente 1.500 iguanas.

IggyTrap es una empresa que se dedica a la captura de especies invasoras, indicó Kennamer: “Están expulsando a los búhos llaneros de sus madrigueras, una especie en peligro de extinción aquí en Florida”.

El fenómeno causó gran curiosidad dadas las circunstancias en las que se presentó; sin embargo, poco se sabe del futuro de estos animales. Según lo que informa NBC Florida, los animales que fueron capturados por residentes y llevados a distintos centros serán sacrificados o destinados a ser vendidos como mascotas.

“Ya no estamos aceptando iguanas verdes en las oficinas de la FWC. Regulaciones temporales solo permitían a las personas transportar a las iguanas verdes a las oficinas de la FWC el 1 y 2 de febrero. Aún puedes matar humanamente a las iguanas verdes en tu propiedad o con permiso del propietario”, afirmó a través de redes sociales la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

Esto también puede ser una preocupación para distintos movimientos animalistas, que pueden ver estas acciones como crueles, pues incitar a la población a matar estos animales no está bien visto por estos sectores.

Futuro de las iguanas capturadas. Foto: Getty Images

La FWC, por su parte, dice: “Las iguanas verdes invasivas no están protegidas en Florida, excepto por leyes estatales anticrueldad, y miembros del público pueden humanamente matar iguanas verdes durante el año en su propiedad o con el permiso del propietario”.

Según lo que se argumenta para decir esto, es que la presencia de estas especies puede generar efectos adversos en el equilibrio del ecosistema y también problemas económicos que deben ser considerados.