El estado de EE. UU. que brindará un nuevo beneficio económico por 10.000 dólares a cientos de personas

En Sacramento, California, se creó un programa de estímulos económicos que beneficiará a la comunidad artística de la región.

Se trata del programa de Becas de Crecimiento Creativo, una iniciativa para proyectos de arte con financiación de la Oficina de Artes y Cultura (OAC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de que “los artistas desarrollen y progresen en sus carreras artísticas“.

El estímulo va encaminado a que los artistas desarrollen sus carreras profesionales y otros proyectos de su campo. | Foto: Cityofsacramento.gov

La financiación va del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026. Por ahora, se contempla como el único periodo de la entrega de prebendas.

El programa cuenta con un presupuesto de 2,04 millones de dólares, que serán entregados en cuotas de 850 dólares durante los 12 meses que dura el beneficio.

Los pagos están disponibles para personas que puedan certificar su residencia en Sacramento y no importa el estatus migratorio del solicitante. Sin embargo, no es necesario tener el domicilio permanente.

La organización asegura que la información suministrada no será compartida con fuerzas del orden y se garantiza la privacidad de los datos.

Se han beneficiado 200 artistas entre 800 solicitudes de la beca por cuestiones económicas.

Las disciplinas elegibles son artesanía, artes escénicas, diseño, cine, música, literatura y artes visuales.

A pesar de que en California se ha recortado el presupuesto para apoyar artistas, las iniciativas siguen surgiendo con apoyo gubernamental y privado. | Foto: Getty Images

“Si envió una solicitud, asegúrese de revisar sus mensajes (correo electrónico o SMS, según la opción elegida) con regularidad y revise su carpeta de correo no deseado”, afirma la OAC.

Otras opciones de becas artísticas

El California Institute of the Arts (CalArts) ofrece becas basadas en mérito y ayudas económicas. Tiene en cuenta el portafolio del aplicante.

The Scholastic Art & Writing Awards brinda ayudas a estudiantes que aún están en High School y es una organización sin ánimo de lucro.

Por su parte, el YoungArts trabaja con artistas jóvenes entre los 15 y 18 años de edad en disciplinas visuales, literarias, de diseño y escénicas.

Los más prometedores reciben sumas en efectivo y participan por el premio Presidential Scholars, uno de los más prestigiosos de EE. UU.