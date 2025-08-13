Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

El programa que entrega hasta 1.000 dólares mensuales a familias de EE. UU.: quiénes califican y cuándo es el próximo pago

El programa tiene la finalidad de apoyar a largo plazo a las personas de bajos recursos.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 11:16 p. m.
Personas juegan a la lotería todos los días, con la esperanza de ser uno de los ganadores. Usted también puede ser uno de ellos.
Estas personas recibirán 1.000 dólares el próximo 15 de agosto. | Foto: Agencia:123rf

Los estadounidenses que cumplan con ciertos requisitos podrán contar con un pago mensual de 1.000 dólares, que beneficiarán especialmente a las personas de bajos recursos, gracias a las ayudas sociales de la organización United Way Bay Area (UWBA).

La finalidad de estas subvenciones en apoyar a las familias, con bajos ingresos, a largo plazo.

Contexto: Gobierno de EE.UU. entregará hasta $5.000 dólares por hijo: así podrán saber si cumplen con el requisito clave

Según un reportaje de The Sun US, este beneficio empezó a otorgarse desde noviembre del año pasado, en el estado de California. Este dinero ha ayudado a 100 familias que residen en el condado de Alameda, a unos 83 kilómetros de la ciudad de San Francisco.

Las personas recibieron 3.000 dólares al iniciar el programa. | Foto: adobe stock

“Al enfocar el apoyo a estas primeras 100 familias, queremos comprender cómo la asistencia monetaria incondicional, ofrecida junto con servicios opcionales de asesoría financiera, impacta el bienestar y el comportamiento”, explicó la directora ejecutiva de UWBA, Keisha Browder, al medio mencionado.

Lo más leído

1. Trino de Gustavo Petro desató tormenta política por hablar de “reelección”. También dijo: “Espectros de la muerte”
2. Miguel Uribe Turbay | Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
3. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso
Contexto: Estados Unidos acusa a 13 personas por estafa de 5 millones de dólares a adultos mayores

“Nuestro objetivo es aprender de este programa piloto y replicar una iniciativa exitosa en el Área de la Bahía y más allá. La pobreza no es un fracaso individual, es una decisión política”, agregó.

“Las familias del condado de Alameda no solo obtienen pagos sin condiciones, sino que también reciben planificación y asesoramiento financiero individualizado”, enfatizó.

Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.
Los pagos mensuales tienen el objetivo de ayudar a largo plazo a las familias con bajos ingresos. | Foto: Getty Images

El pago inicial para las personas que cumplen con los requisitos es de 3.000 dólares, para luego continuar con depósitos mensuales de mil dólares. Así las cosas, el próximo pago está previsto para el próximo viernes 15 de agosto.

Contexto: ¿Cómo adquirir una casa en Estados Unidos si es extranjero? Estos son los requisitos que debe cumplir

Estos primeros beneficiados fueron elegidos al azar a finales del 2024, mediante un sorteo de listas de clientes de SparkPoint, que es un centro de asesoramiento financiero y asistencia en la búsqueda de empleo. Los centros elegidos están bajo el cargo de la UWBA.

Al mismo tiempo, el programa Ohio Mother`s Trust, en el estado de Ohio, manifestó que las madres solteras de la región seguirán recibiendo un pago de 500 dólares hasta diciembre de este año.

Si usted tiene en su cuenta más de este monto, puede ser investigado por la IRS (Foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
El programa se planea expandir a otras regiones del estado de California. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Gracias al programa mencionado, al menos 32 beneficiarias y residentes de la ciudad de Columbus, recibirán asistencia financiera, con la finalidad de “demostrar que brindar apoyo monetario incondicional a las madres puede ayudar significativamente a impulsar la estabilidad financiera y el bienestar general de las familias”, según Danielle Sydnor, directora ejecutiva de RISE Together —la organización que apoya el programa de Ohio— en un comunicado a la prensa.

“Se estimó que la pobreza infantil le costó al condado de Franklin 5.2 mil millones de dólares en pérdida de actividad económica en 2021”, amplía el informe. “Brindar a las familias los recursos que necesitan es una inversión en su futuro y en la salud futura de nuestra comunidad”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical

2. Luis Díaz no era el único plan del Bayern Múnich: el guajiro le ganó el fichaje a esta superestrella mundial

3. ELN bloquea a Arauca: atravesó camiones en la vía Cuna de la Libertad previo a fiestas patronales de Tame: antiexplosivos del Ejército está en la zona

4. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

5. ¿Adrián Ramos regresa al fútbol profesional? Este es el equipo donde jugaría

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCaliforniaohio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.