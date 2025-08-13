El programa que entrega hasta 1.000 dólares mensuales a familias de EE. UU.: quiénes califican y cuándo es el próximo pago

Los estadounidenses que cumplan con ciertos requisitos podrán contar con un pago mensual de 1.000 dólares, que beneficiarán especialmente a las personas de bajos recursos, gracias a las ayudas sociales de la organización United Way Bay Area (UWBA).

La finalidad de estas subvenciones en apoyar a las familias, con bajos ingresos, a largo plazo.

Según un reportaje de The Sun US, este beneficio empezó a otorgarse desde noviembre del año pasado, en el estado de California. Este dinero ha ayudado a 100 familias que residen en el condado de Alameda, a unos 83 kilómetros de la ciudad de San Francisco.

Las personas recibieron 3.000 dólares al iniciar el programa. | Foto: adobe stock

“Al enfocar el apoyo a estas primeras 100 familias, queremos comprender cómo la asistencia monetaria incondicional, ofrecida junto con servicios opcionales de asesoría financiera, impacta el bienestar y el comportamiento”, explicó la directora ejecutiva de UWBA, Keisha Browder, al medio mencionado.

“Nuestro objetivo es aprender de este programa piloto y replicar una iniciativa exitosa en el Área de la Bahía y más allá. La pobreza no es un fracaso individual, es una decisión política”, agregó.

“Las familias del condado de Alameda no solo obtienen pagos sin condiciones, sino que también reciben planificación y asesoramiento financiero individualizado”, enfatizó.

Los pagos mensuales tienen el objetivo de ayudar a largo plazo a las familias con bajos ingresos. | Foto: Getty Images

El pago inicial para las personas que cumplen con los requisitos es de 3.000 dólares, para luego continuar con depósitos mensuales de mil dólares. Así las cosas, el próximo pago está previsto para el próximo viernes 15 de agosto.

Estos primeros beneficiados fueron elegidos al azar a finales del 2024, mediante un sorteo de listas de clientes de SparkPoint, que es un centro de asesoramiento financiero y asistencia en la búsqueda de empleo. Los centros elegidos están bajo el cargo de la UWBA.

Al mismo tiempo, el programa Ohio Mother`s Trust, en el estado de Ohio, manifestó que las madres solteras de la región seguirán recibiendo un pago de 500 dólares hasta diciembre de este año.

El programa se planea expandir a otras regiones del estado de California. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Gracias al programa mencionado, al menos 32 beneficiarias y residentes de la ciudad de Columbus, recibirán asistencia financiera, con la finalidad de “demostrar que brindar apoyo monetario incondicional a las madres puede ayudar significativamente a impulsar la estabilidad financiera y el bienestar general de las familias”, según Danielle Sydnor, directora ejecutiva de RISE Together —la organización que apoya el programa de Ohio— en un comunicado a la prensa.