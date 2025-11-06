Starbucks Bearista Cup: el vaso con forma de oso que causa furor y se revende por cientos de dólares

El nuevo vaso navideño con forma de oso, lanzado por Starbucks, se agotó en minutos y alcanzó precios de hasta 400 dólares en reventa, convirtiéndose en el artículo más viral de la temporada.

Un lanzamiento que generó histeria en las instalaciones de Starbucks

El 6 de noviembre de 2025, Starbucks puso en el mercado su colección de temporada navideña, entre la cual destaca la Glass Bearista® Cold Cup (vaso de vidrio con diseño de oso y tapa-gorro verde) como artículo estrella.

El lanzamiento del vaso Bearista de Starbucks, un tierno recipiente de vidrio con forma de oso y gorro verde, provocó una auténtica fiebre global.

En Estados Unidos, miles de fanáticos hicieron fila desde la madrugada, algunos protagonizaron altercados y otros recurrieron a la reventa en línea, donde el artículo ya se ofrece por hasta 400 dólares, todo por conseguir el objeto más viral del inicio de la temporada navideña.

Este vaso tiene capacidad de 20 onzas (aproximadamente), y está diseñado para bebidas frías, con una pajilla reutilizable, de acuerdo a lo que se informa en Good House Keeping.

¿Por qué se convirtió en lo más viral?

El vaso Bearista de Starbucks no es solo una pieza de merchandising más: es un producto diseñado para generar emoción, exclusividad y viralidad.

Varias razones explican por qué este vaso se volvió objeto de deseo viral:

Tiene un diseño cute y hace parte de una edición limitada: la combinación de diseño juguetón (oso con gorro) con la sensación de escasez, “hazlo antes de que se agote”, generó interés inmediato.

Campaña en redes sociales y anticipación: Starbucks publicó adelantos en Instagram y otras redes donde se veía el vaso siendo usado antes incluso de que estuviese disponible en tienda, lo que disparó expectativas, de acuerdo a lo que se dice en People.com.

Reventa y especulación: aunque el precio oficial ronda los US$29.95, para la colección navideña, hubo reportes de reventa en eBay entre US$150 y US$400, lo cual alimentó la sensación de “objeto de colección”.

Escasez real en el punto de venta: en diversas localidades de EE.UU., tiendas Starbucks reportaron que el vaso se agotó en minutos, algunos clientes hacían fila desde horas antes.

Los fanáticos se han vuelto locos en redes sociales, haciendo comentarios como: “NEEEEEDDDDD”; “Oh, Dios mío, me encanta esto”; “lucharé contigo por eso”, agregó otro, “son limitados y uno de ellos es mío”.