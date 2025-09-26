Suscribirse

Estados Unidos

El veto a Jimmy Kimmel se derrumba: cadenas revierten decisión y desatan debate sobre la censura en EE. UU.

El programa del presentador fue suspendido por comentarios relacionados con el asesinato de Charlie Kirk

Redacción Mundo
27 de septiembre de 2025, 2:33 a. m.
Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel | Foto: The Walt Disney Company

Los dos conglomerados mediáticos que boicotearon el programa del humorista Jimmy Kimmel en Estados Unidos tras presiones gubernamentales, anunciaron este viernes, 26 de septiembre, que volverían a transmitir el espacio de variedades.

Sinclair y Nexstar, que controlan más de 50 canales de televisión afiliados a la cadena ABC (a cargo de “En Vivo con Jimmy Kimmel”), retiraron el programa de entrevistas de sus parrillas la semana pasada luego de que la gubernamental Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) amenazara con retaliaciones por las opiniones del artista.

Kimmel opinó la semana pasada en su programa que el movimiento MAGA (Make America Great Again) explotaba políticamente el asesinato del activista de derecha y aliado del presidente Donald Trump, Charlie Kirk, quien fue baleado en un campus universitario.

Premios Óscar 2024
El programa de Jimmy Kimmel volvió al aire tras cinco días suspendido. | Foto: Getty Images via AFP

El sorpresivo anuncio de Sinclair y Nexstar, que bloqueaba el programa en una cuarta parte de Estados Unidos, abrió una crisis para ABC y para su compañía madre, Disney, que optaron por una inmediata suspensión temporal.

Presionada por quejas contra la suspensión y en defensa de la libertad de expresión, Disney echó marcha atrás, y Kimmel volvió al aire este martes con un programa conciliador.

Sinclair y Nexstar habían anunciado que mantendrían su boicot, pero este viernes cambiaron de curso.

“Sinclair anuncia hoy que culminará su suspensión de ‘En vivo con Jimmy Kimmel”, y el programa regresará esta noche a las afiliadas de ABC de Sinclair", dijo la compañía en un comunicado.

NEW YORK, NY, UNITED STATES - 2019/03/31: Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, at the National Council of Young Israel Gala in New York City. (Photo by Michael Brochstein/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Charlie Kirk fue asesinado a sus 31 años. | Foto: LightRocket via Getty Images

La empresa afirmó que la decisión “fue independiente de cualquier interacción o influencia gubernamental”.

“Nuestro objetivo durante este proceso era garantizar que la programación se mantuviese correcta y entretenida para la más amplia audiencia posible”, agregó la compañía.

Contexto: Jimmy Kimmel rompe el silencio horas antes de que su programa de televisión vuelva al aire

Horas más tarde, Nexstar le siguió, anunciando el regreso del espacio a sus canales.

“Anunciamos que ‘En Vivo con Jimmy Kimmel’ regresará a las estaciones de la compañía afiliadas a ABC a partir de esta noche”, dijo el conglomerado, que también negó haber sucumbido a presiones del gobierno.

“Conversamos con ejecutivos en la Compañía Walt Disney y apreciamos su abordaje constructivo para escuchar nuestras preocupaciones”, agregó el grupo.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: AFP

Trump, quien llegó a decir que la cobertura negativa sobre su administración debería ser “ilegal”, conmemoró la semana pasada la salida del aire de Kimmel, que constantemente lo critica en su espacio.

Contexto: ‘Jimmy Kimmel Live!’ regresa. ABC lo había cancelado por comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk y la Casa Blanca

Pero voces del entretenimiento y de la política, incluyendo reconocidas figuras de la derecha, cuestionaron las amenazas, que para muchos representaron un ataque a la libertad de expresión.

A pesar del bloqueo parcial, el martes, en su regreso al aire, Kimmel registró una audiencia de 6,2 millones de personas, su mejor desempeño en una década, de acuerdo con Disney.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yankees y Blue Jays en noche decisiva: así se define el título del Este en la Americana

2. Latinos en EE. UU. : la fuerza laboral que sostiene la economía del país pese a las políticas migratorias de Trump

3. “Ando furiosa”: Melissa Gate causó polémica en los Premios Juventud; afirmó ser víctima de maltrato

4. “Colombia se merece un líder mucho mejor”: así reaccionaron congresistas en EE. UU. a la revocatoria de la visa de Gustavo Petro

5. Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras Once Caldas vs. Chicó y Fortaleza vs. Bucaramanga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCharlie Kirkjimmy kimmel

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.