Estados Unidos

Jimmy Kimmel Live! regresa. ABC lo había cancelado por comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk y la Casa Blanca

El famoso programa había sido suspendido abruptamente el miércoles de la semana pasada y encendió la polémica sobre la supuesta injerencia de la administración Trump en la libertad de expresión.

Redacción Mundo
22 de septiembre de 2025, 8:29 p. m.
Premios Óscar 2024
Presentador de televisión, Jimmy Kimmel. | Foto: Getty Images via AFP

La cadena de televisión estadounidense ABC anunció que el programa nocturno Jimmy Kimmel’s Live! regresará el próximo martes, 23 de septiembre, luego de que fuera cancelado la semana pasada.

El miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”, declaró un portavoz de The Walt Disney Company —dueña de ABC— en un comunicado emitido a CNN.

El programa había sido suspendido por los comentarios de Kimmel tras el asesinato del activista político Charlie Kirk, con los cuales criticó la reacción de la administración Trump y cómo esta aprovechó el hecho para sus fines políticos.

Jimmy Kimmel
El programa de Jimmy Kimmel regresa el martes 23 de septiembre. | Foto: The Walt Disney Company
Contexto: Trump amenaza con cerrar cadenas de televisión que estén en su contra, mientras crece la tensión por la censura a Jimmy Kimmel

“Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy y, después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar con el programa el martes”, agregó el portavoz al medio mencionado.

El miércoles 17 de septiembre, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, y cadenas de televisión sentenciaron que ABC debía cancelar el programa de Kimmel, quien había asegurado que el gobierno republicano estaba usando la muerte de Kirk con fines políticos.

Contexto: Trump se burla de la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk. “No tiene ni un ápice de talento”

Incluso, el presentador señaló en vivo que la extrema derecha tenía más responsabilidad en el aumento de la violencia y del terrorismo en el país, comparado con la izquierda.

Ello lo soportó en un estudio que, luego de sus declaraciones, el Departamento de Justicia eliminó de su página oficial.

NEW YORK, NY, UNITED STATES - 2019/03/31: Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, at the National Council of Young Israel Gala in New York City. (Photo by Michael Brochstein/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre en Utah. | Foto: LightRocket via Getty Images

La decisión, celebrada por el presidente Trump y aliados al gobierno, desató un debate sobre la libertad de expresión y la censura de la administración.

Luego de la medida, se desataron protestas en las oficinas de Disney en Nueva York y California. Además, la compañía presentó una masiva cancelación de suscriptores.

Para el lunes, varios artistas reconocidos de Hollywood, entre ellos Tom Hanks, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Robert De Niro y otras más de 400 personas de la academia, firmaron una carta en apoyo de Kimmel.

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de abordar el Marine One rumbo a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo 21 de septiembre de 2025 en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró incluso la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por medio de su red social Truth Social. | Foto: AP

“El derecho a expresar nuestra opinión y a discrepar, incluso a perturbar, es la esencia misma de lo que significa ser un pueblo libre”, declaró, por su parte, el Sindicato de Escritores de Estados Unidos en un comunicado público.

“No se puede negar. Ni con violencia, ni con abuso de poder gubernamental, ni con actos de cobardía corporativa”, agregó.

Pese a que el presentador del programa nocturno no se ha pronunciado sobre la polémica, se presume que hable del tema el martes, cuando se retoma el horario normal de Jimmy Kimmel’s Live!

Redacción Mundo
Redacción Mundo
