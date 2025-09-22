La cadena de televisión estadounidense ABC anunció que el programa nocturno Jimmy Kimmel’s Live! regresará el próximo martes, 23 de septiembre, luego de que fuera cancelado la semana pasada.

“El miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”, declaró un portavoz de The Walt Disney Company —dueña de ABC— en un comunicado emitido a CNN.

El programa había sido suspendido por los comentarios de Kimmel tras el asesinato del activista político Charlie Kirk, con los cuales criticó la reacción de la administración Trump y cómo esta aprovechó el hecho para sus fines políticos.

El programa de Jimmy Kimmel regresa el martes 23 de septiembre. | Foto: The Walt Disney Company

“Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy y, después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar con el programa el martes”, agregó el portavoz al medio mencionado.

El miércoles 17 de septiembre, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, y cadenas de televisión sentenciaron que ABC debía cancelar el programa de Kimmel, quien había asegurado que el gobierno republicano estaba usando la muerte de Kirk con fines políticos.

Incluso, el presentador señaló en vivo que la extrema derecha tenía más responsabilidad en el aumento de la violencia y del terrorismo en el país, comparado con la izquierda.

Ello lo soportó en un estudio que, luego de sus declaraciones, el Departamento de Justicia eliminó de su página oficial.

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre en Utah. | Foto: LightRocket via Getty Images

La decisión, celebrada por el presidente Trump y aliados al gobierno, desató un debate sobre la libertad de expresión y la censura de la administración.

Luego de la medida, se desataron protestas en las oficinas de Disney en Nueva York y California. Además, la compañía presentó una masiva cancelación de suscriptores.

Para el lunes, varios artistas reconocidos de Hollywood, entre ellos Tom Hanks, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Robert De Niro y otras más de 400 personas de la academia, firmaron una carta en apoyo de Kimmel.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró incluso la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por medio de su red social Truth Social. | Foto: AP

“El derecho a expresar nuestra opinión y a discrepar, incluso a perturbar, es la esencia misma de lo que significa ser un pueblo libre”, declaró, por su parte, el Sindicato de Escritores de Estados Unidos en un comunicado público.

“No se puede negar. Ni con violencia, ni con abuso de poder gubernamental, ni con actos de cobardía corporativa”, agregó.