Disney enfrenta cancelaciones por suspensión del programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ ¿Qué está detrás de esta decisión?

Jimmy Kimmel Live! ha sido una de las apuestas más exitosas de la televisión nocturna en Estados Unidos desde su debut en 2003, pero ahora se encuentra temporalmente fuera de las pantallas luego de los comentarios de su presentador sobre el activista Charlie Kirk.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Jimmy Kimmel Live!?

Para los usuarios y seguidores del programa, la decisión no ha sido para nada satisfactoria, por lo que han recurrido a las redes sociales para expresar su enojo por la media e incluso, varios de ellos han amenazado con cancelar sus suscripciones por completo.

Reed Galen escribió: “Adiós, @DisneyPlus. No te extrañaré”, acompañado de una imagen de sus suscripciones canceladas.

El actor Misha Collins dijo que cancelaría su suscripción a @DisneyPlus indefinidamente.

Personalidades como Christopher Hale también han manifestado su disgusto frente a la decisión tomada y así fue su reacción en redes:

“Creo en el libre mercado y la libertad de expresión, así que cancelé @DisneyPlus, @Hulu y @ESPNPlus. Retuitéenlo si están interesados”

Incluso, usuarios de la plataforma han mencionado que al parecer la página no está dejando hacer las cancelaciones:

Jody Vance escribió que el sitio web se bloqueó cuando intentó cancelar su suscripción. “Qué raro. @DisneyPlus sigue fallando cuando intento cancelar mi suscripción”, dijo. “¿Será que está un poco saturado?”

La desaprobación no solo se ha hecho sentir en redes sociales, el pasado jueves, varios manifestantes se concentraron en frente del estudio de Disney en Burbank, California, luego de que se diera a conocer la decisión de ABC de retirar el programa del aire.

Los manifestantes declararon a CNN que ya habían cancelado sus suscripciones a Disney+ en protesta por la medida.

El actor Jake Ferree, que sostenía un cartel que decía “Disney, deja de inclinarte ante un dictador”, dijo al medio en mención: “Esto afecta todos los aspectos de la libertad de expresión. Deberíamos poder expresarnos. Ese es el sentido del arte”.

La suspensión del programa ha generado gran polémica y, mientras hay quienes consideran que fue la mejor decisión, incluido el presidente Donald Trump, otros piensan que es un ataque contra la libertad de expresión, que puede traer fuertes consecuencias en un futuro.

El presidente Donald Trump escribió en Truth Social:“Buenas noticias para Estados Unidos. El programa de Jimmy Kimmel, que ha tenido problemas de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer (...)”.

El presidente Obama, por su parte, manifestó su postura frente al tema en su red de X:

“Después de años de quejarse de la cultura de la cancelación, la administración actual la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar rutinariamente con tomar medidas regulatorias contra las empresas de medios a menos que amordacen o despidan a los periodistas y comentaristas que no le agradan”.