Estados Unidos

¿Jimmy Kimmel demandará a Trump por la cancelación de su programa? Crece la polémica

Analistas consideran la posibilidad de que se entable una demanda, apuntando a las posibles interferencias de Trump en la programación de la cadena.

Redacción Mundo
22 de septiembre de 2025, 3:06 p. m.
Jimmy Kimmel podría entablar una demanda por la cancelación indefinida de su programa
Jimmy Kimmel podría entablar una demanda por la cancelación indefinida de su programa | Foto: Composición Semana /Getty Images

La suspensión de Jimmy Kimmel Live! por parte de la ABC, ha generado todo tipo de reacciones tanto a favor como en contra.

Esto ha hecho que varios analistas del tema planteen la posibilidad de que el reconocido presentador pueda entablar acciones legales contra el presidente Donald Trump y los legisladores federales.

Contexto: Donald Trump encabezó el homenaje al líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores en Arizona

¿Por qué se presentaría una disputa legal?

La medida tomada bajo la presión de Donald Trump, ha hecho que se replantee hasta dónde los funcionarios gubernamentales pueden presionar a los medios de comunicación, sin violar la Primera Enmienda, bajo la cual se protegen las libertades fundamentales.

Con la cancelación de Jimmy Kimmel Live!, surgen las dudas acerca de como pueden influir los entes reguladores en las decisiones de programación de los medios, con lo cual no solo se le impediría a los comediantes tratar ciertos temas, sino que este tipo de medidas podría influir en el trabajo de periodistas, académicos y demás voces que quieran expresarse libremente.

En caso de que se diera una demanda frente al caso de Kimmel, sería un precedente importante y significativo para la independencia de los medios y para la democracia, en una época en donde la polarización política cada vez cobra más fuerza.

Por ahora son solo rumores y hasta el momento no hay pruebas o declaraciones oficiales que indiquen que se va a llevar a cabo este tipo de acción.

Al parecer, esta teoría ha surgido en plataformas sensacionalistas y en redes sociales, en donde se especula con frecuencia sobre las tensiones entre los medios de comunicación y el Gobierno.

Donald Trump y Jimmy Kimmel
La posibilidad de que se entable una demanda contra Trump está abierta, sin embargo, no hay pruebas de ello todavía. | Foto: Getty Images

La relación Krimmel- Trump

Jimmy Kimmel es uno de los presentadores más conocidos de la televisión estadounidense y ha sido un crítico de la administración Trump desde el inicio de su mandato

Su estilo es el de hacer bromas y comentarios sarcásticos sobre las decisiones políticas del primer mandatario, con cierto toque de ironías.

Esto ha hecho que las relaciones entre los dos en más de una ocasión hayan sido tensas debido a loas posturas políticas y a las críticas abiertas del presentador.

Con el comentario hecho recientemente, el 15 de septiembre, durante su monólogo de apertura, por parte de Kimmel en donde se refirió a las consecuencias del asesinato de Kirk, su programa fue suspendido indefinidamente, lo que ha generado una gran polémica

Las palabras que llevaron a la decisión de cancelar su popular programa fueron las siguientes: “Muchos en el mundo MAGA están trabajando muy duro para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”.

Además, agregó: “La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”.

Contexto: Trump se burla de la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk. “No tiene ni un ápice de talento”

Lo anterior tuvo como consecuencia que la compañía Disney, que es dueña del programa, anunciara que el programa sería eliminado de su programación nocturna.

Jimmy Kimmel Live!será suspendido indefinidamente”, declaró un portavoz de la cadena de radiodifusión estadounidense American Broadcasting Company (ABC).

