Jimmy Kimmel regresa, pero no todos podrán disfrutar de su programa: estos son los lugares en donde no se emitirá

Después de una polémica salida del aire del programa de Jimmy Kimmel por los comentarios hechos frente a la muerte del activista Charlie Kirk, finalmente llegó la noticia que muchos esperaban: Jimmy Kimmel Live! regresa.

Así lo anunció la cadena norteamericana ABC, por lo que a partir de hoy martes, muchos seguidores del programa podrán volver a disfrutar del show nocturno.

El regreso de Jimmy Kimmel Live!

Sin embargo, no todos los locutores están de acuerdo con su regreso al aire.

Es el caso de Sinclair Broadcast Group, quienes confirmaron que sus estaciones afiliadas en todo Estados Unidos, no mostrarán el regreso del reconocido programa, y en su lugar transmitirán programación de noticias.

“A partir del martes por la noche, Sinclair reemplazará Jimmy Kimmel Live! en nuestras estaciones afiliadas a ABC con programación de noticias.

Estamos en conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa", dijo el grupo en un comunicado.

Disney anunció que Kimmel volvería al aire el lunes por la noche en la mayoría de las estaciones, sin embargo, hay lugares en donde los fans del comediante aún no podrán volver a disfrutar de Kimmel Live!

Jimmy Kimmel retoma su programa nocturno, pese a las críticas en su contra. | Foto: The Walt Disney Company

Estaciones propiedad de Sinclair en donde no se verá Kimmel Live!

WBMA-LD – Birmingham, Alabama WEAR-TV – Pensacola, Florida KATV – Little Rock, Arkansas KRCR-TV – Redding, California KAEF-TV – Eureka, California WJLA-TV – Washington, D.C. WGXA – Macon, Georgia WSYX – Columbus, Ohio WKEF – Dayton, Ohio KTUL – Tulsa, Oklahoma WSET-TV – Lynchburg, Virginia WCHS-TV – Charleston, Virginia Occidental WLOS – Asheville, Carolina del Norte WXLV-TV – Winston-Salem, Carolina del Norte KHGI-TV – Kearney, Nebraska KWNB-TV – Hayes Center, NE KTXS-TV – Abilene, Texas KVII-TV – Amarillo, Texas KTXE-LD – San Angelo, Texas WATM-TV – Altoona, Pensilvania WGTU – Traverse City, Michigan WTOM-TV – Cheboygan, Michigan WGTQ – Sault Ste. Marie, MI KATU – Portland, Oregón WJAC-TV – Johnstown, Pensilvania WICS – Springfield, Illinois WICD – Champaign, Illinois KDNL-TV – San Luis, Misuri Oeste-Norte-Oeste – Gainesville, FL WCTI-TV – New Bern, Carolina del Norte WGTU – Traverse City, Michigan WTVC – Chattanooga, Tennessee WCHS-TV – Charleston, Virginia Occidental WSET-TV – Lynchburg, Virginia KTXS-TV – Abilene, Texas KATV – Little Rock, Arkansas KTXE-LD – San Angelo, Texas WXLV-TV – Winston-Salem, Carolina del Norte WGTQ – Sault Ste. Marie, MI

Lo que comenzó como un comentario humorístico en medio de un show, terminó en la cancelación temporal de uno de los programas más vistos en Estados Unidos.