Estados Unidos
Jimmy Kimmel regresa, pero no todos podrán disfrutar de su programa: estos son los lugares en donde no se emitirá
El programa del humorista será reintegrado y desde este martes, según lo anunció Disney. Entérese si usted podrá verlo desde la comodidad de su casa.
Después de una polémica salida del aire del programa de Jimmy Kimmel por los comentarios hechos frente a la muerte del activista Charlie Kirk, finalmente llegó la noticia que muchos esperaban: Jimmy Kimmel Live! regresa.
Así lo anunció la cadena norteamericana ABC, por lo que a partir de hoy martes, muchos seguidores del programa podrán volver a disfrutar del show nocturno.
El regreso de Jimmy Kimmel Live!
Sin embargo, no todos los locutores están de acuerdo con su regreso al aire.
Es el caso de Sinclair Broadcast Group, quienes confirmaron que sus estaciones afiliadas en todo Estados Unidos, no mostrarán el regreso del reconocido programa, y en su lugar transmitirán programación de noticias.
“A partir del martes por la noche, Sinclair reemplazará Jimmy Kimmel Live! en nuestras estaciones afiliadas a ABC con programación de noticias.
Estamos en conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa", dijo el grupo en un comunicado.
Disney anunció que Kimmel volvería al aire el lunes por la noche en la mayoría de las estaciones, sin embargo, hay lugares en donde los fans del comediante aún no podrán volver a disfrutar de Kimmel Live!
Estaciones propiedad de Sinclair en donde no se verá Kimmel Live!
- WBMA-LD – Birmingham, Alabama
- WEAR-TV – Pensacola, Florida
- KATV – Little Rock, Arkansas
- KRCR-TV – Redding, California
- KAEF-TV – Eureka, California
- WJLA-TV – Washington, D.C.
- WGXA – Macon, Georgia
- WSYX – Columbus, Ohio
- WKEF – Dayton, Ohio
- KTUL – Tulsa, Oklahoma
- WSET-TV – Lynchburg, Virginia
- WCHS-TV – Charleston, Virginia Occidental
- WLOS – Asheville, Carolina del Norte
- WXLV-TV – Winston-Salem, Carolina del Norte
- KHGI-TV – Kearney, Nebraska
- KWNB-TV – Hayes Center, NE
- KTXS-TV – Abilene, Texas
- KVII-TV – Amarillo, Texas
- KTXE-LD – San Angelo, Texas
- WATM-TV – Altoona, Pensilvania
- WGTU – Traverse City, Michigan
- WTOM-TV – Cheboygan, Michigan
- WGTQ – Sault Ste. Marie, MI
- KATU – Portland, Oregón
- WJAC-TV – Johnstown, Pensilvania
- WICS – Springfield, Illinois
- WICD – Champaign, Illinois
- KDNL-TV – San Luis, Misuri
- Oeste-Norte-Oeste – Gainesville, FL
- WCTI-TV – New Bern, Carolina del Norte
- WGTU – Traverse City, Michigan
- WTVC – Chattanooga, Tennessee
- WCHS-TV – Charleston, Virginia Occidental
- WSET-TV – Lynchburg, Virginia
- KTXS-TV – Abilene, Texas
- KATV – Little Rock, Arkansas
- KTXE-LD – San Angelo, Texas
- WXLV-TV – Winston-Salem, Carolina del Norte
- WGTQ – Sault Ste. Marie, MI
Lo que comenzó como un comentario humorístico en medio de un show, terminó en la cancelación temporal de uno de los programas más vistos en Estados Unidos.
Pese al apoyo recibido y a haberse revocado la suspensión, todavía hay sectores que desaprueban los comentarios hechos frente a la muerte de Charlie Kirk y, por el momento, no piensan transmitir de nuevo el reconocido programa.