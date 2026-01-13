Estados Unidos

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato este país por el aumento de la violencia y los riesgos a la seguridad

Irán es el foco de protestas ciudadanas que exigen el din del régimen. Ante la situación, Trump ha amenazado con intervenir.

Redacción Mundo
13 de enero de 2026, 11:37 p. m.
EE. UU. aconseja a sus ciudadanos abandonar el país de manera inmediata.
EE. UU. aconseja a sus ciudadanos abandonar el país de manera inmediata. Foto: Alvaro Medina Jurado / Getty Images

En medio de tensiones que se han desatado en Irán por las manifestaciones sociales que se han tornado violentas en contra del régimen, Estados Unidos insta a sus ciudadanos a que abandonen de inmediato el país por graves riesgos a su seguridad, mientras que el presidente Donald Trump mantiene que intervendrá en caso de que el gobierno iraní tome represalias en contra de los protestantes.

“Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán ahora“, advierte la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, en su perfil de X. “Consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia, si es seguro hacerlo“.

“Las protestas en Irán continúan en aumento. Continúan las medidas de seguridad reforzadas, los cierres de carreteras, las interrupciones del transporte público y los bloqueos de internet. El gobierno iraní ha restringido el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas continúan limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán, y varias han suspendido sus servicios“, detalla la información de la oficina, agregando que las personas que requieran de ayuda, pueden consultar la página de la Embajada de Estados Unidos en Irán.

¿Quién es el expríncipe heredero de Irán que sueña con volver al poder?
Autoridades registran viviendas en su ofensiva contra la conexión satelital de Elon Musk.
EE. UU. aseguró que Irán ha bloqueado sistemas de comunicación y el internet en medio de las manifestaciones. Foto: Anadolu via Getty Images

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró el martes, 13 de enero, que su país actuará “de manera muy firme” si las autoridades iraníes empiezan a ejecutar a personas detenidas durante las manifestaciones.

Donald Trump lanzó una fuerte amenaza para todos los países que hagan negocios con Irán

“Actuaremos de manera muy firme si hacen algo así”, dijo el presidente estadounidense, interrogado por un periodista de la cadena CBS sobre posibles ejecuciones por ahorcamiento desde el miércoles. “Cuando empiezan a matar a miles de personas... y ahora me está usted hablando de ahorcamientos. Ya veremos cómo les va con eso”, dijo Trump.

El escenario se tensó luego de que Estados Unidos dejara abierta la opción militar.
Se han registrado más de 700 muertes desde el inicio de las manifestaciones, a finales de diciembre del 2025. Foto: Anadolu via Getty Images

Trump había dicho anteriormente que Estados Unidos intervendría si morían manifestantes, una línea que se ha cruzado sin que se haya producido una reacción. Al menos 734 personas han muerto por la represión de las fuerzas de seguridad iraníes, aunque la cifra real de muertos probablemente sea de miles, afirmó el martes la ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHR).

También han aumentado los temores de que el régimen pueda utilizar la pena de muerte para reprimir las protestas.

Irán declara guerra a Elon Musk: anuncian medidas contra las personas que utilizan el internet de Starlink

“Crece la preocupación de que las autoridades vuelvan a recurrir a juicios expeditos y ejecuciones arbitrarias para aplastar y disuadir la disidencia”, dijo Amnistía Internacional. IHR destacó el caso de Erfan Soltani, de 26 años, quien fue arrestado la semana pasada en la ciudad satélite de Teherán, Karaj, y quien, según una fuente familiar, ya ha sido condenado a muerte y podría ser ejecutado el miércoles.

Con información de AFP.

