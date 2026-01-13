En medio de tensiones que se han desatado en Irán por las manifestaciones sociales que se han tornado violentas en contra del régimen, Estados Unidos insta a sus ciudadanos a que abandonen de inmediato el país por graves riesgos a su seguridad, mientras que el presidente Donald Trump mantiene que intervendrá en caso de que el gobierno iraní tome represalias en contra de los protestantes.

“Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán ahora“, advierte la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, en su perfil de X. “Consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia, si es seguro hacerlo“.

Iran: U.S. citizens should leave Iran now. Consider departing by land to Türkiye or Armenia, if safe to do so. Protests across Iran continue to escalate. Increased security measures, road closures, public transportation disruptions, and internet blockages are ongoing. The… pic.twitter.com/w9suu499Ef — TravelGov (@TravelGov) January 13, 2026

“Las protestas en Irán continúan en aumento. Continúan las medidas de seguridad reforzadas, los cierres de carreteras, las interrupciones del transporte público y los bloqueos de internet. El gobierno iraní ha restringido el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas continúan limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán, y varias han suspendido sus servicios“, detalla la información de la oficina, agregando que las personas que requieran de ayuda, pueden consultar la página de la Embajada de Estados Unidos en Irán.

EE. UU. aseguró que Irán ha bloqueado sistemas de comunicación y el internet en medio de las manifestaciones. Foto: Anadolu via Getty Images

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró el martes, 13 de enero, que su país actuará “de manera muy firme” si las autoridades iraníes empiezan a ejecutar a personas detenidas durante las manifestaciones.

“Actuaremos de manera muy firme si hacen algo así”, dijo el presidente estadounidense, interrogado por un periodista de la cadena CBS sobre posibles ejecuciones por ahorcamiento desde el miércoles. “Cuando empiezan a matar a miles de personas... y ahora me está usted hablando de ahorcamientos. Ya veremos cómo les va con eso”, dijo Trump.

Se han registrado más de 700 muertes desde el inicio de las manifestaciones, a finales de diciembre del 2025. Foto: Anadolu via Getty Images

Trump había dicho anteriormente que Estados Unidos intervendría si morían manifestantes, una línea que se ha cruzado sin que se haya producido una reacción. Al menos 734 personas han muerto por la represión de las fuerzas de seguridad iraníes, aunque la cifra real de muertos probablemente sea de miles, afirmó el martes la ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHR).

También han aumentado los temores de que el régimen pueda utilizar la pena de muerte para reprimir las protestas.

“Crece la preocupación de que las autoridades vuelvan a recurrir a juicios expeditos y ejecuciones arbitrarias para aplastar y disuadir la disidencia”, dijo Amnistía Internacional. IHR destacó el caso de Erfan Soltani, de 26 años, quien fue arrestado la semana pasada en la ciudad satélite de Teherán, Karaj, y quien, según una fuente familiar, ya ha sido condenado a muerte y podría ser ejecutado el miércoles.

Con información de AFP.