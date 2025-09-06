Estas son las mejores ciudades para jubilarse en Estados Unidos: calidad de vida, clima y beneficios fiscales

Un reciente estudio ha enlistado las mejores ciudades de Estados Unidos para que las personas puedan disfrutar de la jubilación con las garantías y seguridades necesarias.

La empresa de finanzas personales WalletHub publicó una lista con las ciudades que ofrecen las mejores condiciones para los jubilados estadounidenses, la cual está liderada por tres regiones del estado de Florida.

El estudio, que fue publicado el pasado 2 de septiembre, especifica que más de 180 ciudades del país fueron analizadas con base en más de 45 métricas, como la asequibilidad, las actividades que ofrecen, la calidad de vida y la atención médica.

Estas ciudades ofrecen variedad de actividades de ocio para los jubilados. | Foto: Getty Images

Además, la compañía de finanzas aseguró que se basó en datos del Censo, la Oficina de Estadísticas Laborales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Por lo tanto, las mejores cinco ciudades para disfrutar los años de retiro laboral son:

Orlando, en el estado de Florida. Esta ciudad no tiene impuestos sobre el patrimonio ni las sucesiones, tampoco para la renta. Pese a que no es una ciudad barata, ocupa el tercer puesto a nivel nacional en ofrecer actividades para los jubilados. Scottsdale, en Arizona. Esta ciudad destaca por la amplia variedad de ocio para las personas que se retiran, pues cuenta con decenas de galerías de artes y campos de golf. Minneapolis, en Minnesota. Esta ofrece la calidad perfecta para los jubilados, además de que lidera en su sistema de salud. Miami, Florida. Tampa, Florida.

“Tu instinto te dirá: ve a Florida. Es cálido y hay cosas que hacer”, aseguró el escritor y analista de WalletHub, Chip Lupo, en la publicación del informe.

La calidad de vida y los impuestos son un determinante para elegir la mejor ciudad. | Foto: Getty Images

Según el experto, los estados de Florida y Arizona son “muy favorables para la jubilación, desde una perspectiva fiscal”.

La clasificación de las ciudades tuvo en cuenta diversos factores para poder ofrecer una respuesta correcta a las personas que están planeando mudarse en su jubilación.

Lo anterior debido a que, por ejemplo, la ciudad Casper, en Wyoming, es la ciudad más asequible del país, pero cuenta con la peor calidad de vida. La ciudad de San Francisco cuenta con las mejores actividades que podrían disfrutar los retirados, pero es relativamente inasequible.

Las personas cuentan con excelente calidad de vida, ocio y atención médica en estas ciudades de Florida y Arizona. | Foto: UCG/Universal Images Group via G

El estudio clasificó, además, las 182 ciudades que se estudiaron de acuerdo a otras perspectivas que deberían tener en cuenta los jubilados, como espacios donde puedan tener una vida activa, además de contar con lugares donde reciban una buena atención médica y donde se pueda disfrutar de buen clima la mayor parte del año.

“Uno de los mayores errores que cometen los trabajadores mayores es asumir que su jubilación está muy lejos y que no necesitan planificarla”, dijo la profesora de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Cornell, Phyllis Moen, en el informe.