Los aeropuertos estadounidenses llevan días en crisis, luego de la suspensión de pagos del personal de la TSA. Por lo que los viajeros sufren largas filas en las terminales aéreas y se mantienen en un contexto de incertidumbre.

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Estas jornadas de tensión alertan a los usuarios ante la amenaza de que esto genere hasta pérdidas en sus vuelos. No obstante, hay aeropuertos que alertan más demoras que otros.

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Considerado el más transitado del mundo, se han reportado filas superiores a las dos horas en jornadas consecutivas.

Aeropuerto George Bush Intercontinental, en Houston

En la terminal aérea de Houston, reportan los ciudadanos que las esperas han alcanzado hasta dos horas y media en los puntos de control.

JFK de Nueva York

Los ciudadanos reportan que los tiempos de espera superan los 35 minutos en horas pico, siendo este un tiempo considerable, pero no de máxima alerta.

LaGuardia en Queens y Newark en Nueva Jersey

Los dos aeropuertos presentan tiempos de espera que han superado los 20 minutos en la mayoría de los controles, así lo reportaron medios locales norteamericanos.

Denver

En este estado norteamericano, las filas sobrepasan los 30 minutos en los horarios más complicados.

Dallas-Fort Worth (DFW)

Mientras tanto, este es el aeropuerto en donde se presentan las esperas en los tiempos más considerables. Tan solo 11 minutos se demorarían los procesos en momentos de mayor afluencia.

¿Cómo saber en tiempo real las demoras aeroportuarias?

Los usuarios pueden conocer los tiempos reales de demora en las terminales aéreas estadounidenses a través de las páginas web oficiales de los grandes aeropuertos.

La página del TSA está disponible para la ciudadanía. Foto: Composición SEMANA | Getty

Sin embargo, la aplicación MyTSA es la alternativa más viable que les permite a los viajeros consultar en tiempo real las estimaciones de los tiempos de espera en intervalos de 15 minutos y recurre a datos históricos cuando no hay información en tiempo real.

No obstante, en la coyuntura aeroportuaria, la propia TSA advirtió que estos datos pueden demorarse en recibir actualizaciones, a pesar de que la aplicación es la fuente más oficial en la problemática.

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A pesar de ofrecer estas herramientas, la entidad sugiere llegar con varias horas de anticipación al vuelo, especialmente en aeropuertos con alta congestión o durante temporadas de mayor tráfico aéreo.

En este contexto, las autoridades insisten en que la planeación previa y la consulta de canales oficiales son claves para evitar contratiempos, en un sistema que actualmente presenta altos niveles de incertidumbre para millones de pasajeros.