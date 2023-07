Exesposo de primera dama de Estados Unidos afirma que el presidente Joe Biden lo ha perseguido por años

“Yo no podía creer el poder de Joe Biden y el Departamento de Justicia. No podía creerlo”, comentó Stevenson.

Ello en alusión al caso judicial que enfrenta actualmente Hunter y q ue el pasado miércoles tuvo un giro inesperado, ya que el hijo del presidente no pudo concretar un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, pero no ser investigado por otro cargos.

“ No puedo dejarlos que le hagan esto a un presidente que quiero y respeto. No puedo dejar que le hagan esto a nuestro país”, manifestó, justo por estos días en que se calienta la campaña presidencial y Donald Trump se perfila como el contendor más serio de Biden en las elecciones del año próximo.

“Por eso hago esto, esa es la única razón. No tengo ninguna amargura al respecto del divorcio, pero Jimmy (otro hermano de Joe Biden), Frankie y el presidente Biden son muy peligrosos, y eso es trágico. No puedo dejar que ellos le hagan al presidente Trump lo que me hicieron a mí. No puedo”, expresó enfáticamente Stevenson.