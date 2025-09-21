Funeral de Charlie Kirk este domingo 21 de septiembre: estos fueron los mejores momentos de las honras fúnebres del activista

El asesinato de Charlie Kirk, de 31 años y aliado del presidente Donald Trump, provocó una fuerte conmoción en Estados Unidos. Este domingo 21 de septiembre se llevarón a cabo las honras fúnebres.

La ceremonia se realizó a partir de las 11:00 de la mañana en el State Farm Stadium de Glendale, que es el estadio donde juegan los Arizona Cardinals de la NFL, que tiene capacidad para 63.000 espectadores.

La ciudadanía rinde homenaje al activista Charlie Kirk. | Foto: AFP

Siga el minuto a minuto

Domingo 21 de septiembre

6:15 p.m.: Emotivo momento entre Trump y Erika Kirk

En un momento conmovedor, el presidente Trump llamó a Erika Kirk al escenario y le dio un abrazo consolador. Luego ambos sañalaron al cielo haciendo referencia a Charlie.

6:00 p.m.: Habla el presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la pérdida del líder de la juventud conservadora Charlie Kirk en un evento para rendirle homenaje en el estado de Arizona.

“Hace menos de dos semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestra época”, declaró Trump ante la multitud. “Un gigante de su generación y, sobre todo, un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”, dijo para referirse al activista.

5:10 p.m.: Erika recuerda a Charlie con amor

“Charlie y yo mantuvimos nuestro matrimonio tan fuerte cuando él estaba ocupado viajando... eran notas de amor. Todos los sábados, Charlie escribía uno para mí. Y nunca se perdió un sábado”, mencionó Erika.

“Y en cada uno de ellos, me contaba lo más destacado de la semana, lo agradecido que estaba por mí y por nuestros bebés, y siempre al final, siempre terminaba haciendo la pregunta más hermosa. Siempre me preguntaba: por favor, déjame saber cómo puedo servirte mejor como esposo”, firmó Kirk.

5:00 p.m.: Habla Erika Kirk, viuda de Charlie

La esposa del fallecido activista salió al escenario y fue recibida entre aplausos: “Miré directamente al cuerpo asesinado de mi esposo. Vi la herida que acabó con su vida... Pero había algo más. Incluso en la muerte, pude ver al hombre que amo. Vi el único cabello gris a un lado de su cabeza, del que nunca le hablé. Ahora lo sabe. Lo siento bebé, te lo digo ahora”.

Y continuó: “También vi en sus labios una leve sonrisa. Y eso me dijo algo importante. Me reveló una gran misericordia de Dios en esta tragedia. Cuando vi eso, me dijo que Charlie no sufrió. Incluso el médico me lo dijo, fue algo tan instantáneo”.

“En un momento, Charlie estaba haciendo lo que amaba, discutiendo y debatiendo... parpadeó... y vio a su salvador en el paraíso”, fueron algunas palabras del discurso de Erika Kirk.

4:51 p.m.: Habla el vicepresidente JD Vance

“Amigos míos, para Charlie, debemos recordar: es un héroe para los Estados Unidos de América y es un mártir de la fe cristiana”.

“Que nuestro Padre Celestial nos dé el valor de vivir como vivió Charlie. Eso es lo que debemos hacer por Charlie”.

“Corriste una buena carrera, amigo mío. Te amo. Lo tenemos desde aquí”, dijo.

4:24 p.m.: Trump Jr. le dice a su papá, “¡Don, relájate!”

Donald Trump Jr. hizo pasarse por su padre y la cámara enfocó al presidente Trump riéndose: “Sabes, Don, te estás volviendo un poco agresivo en las redes sociales. ¡Don, relájate!”, dijo.

4:16 p.m.: Trump y Musk juntos

El presidente Donald Trump estrecha la mano de Elon Musk en medio del homenaje donde se sentaron juntos.

Aunque se desconoce lo que hablaron, la cámara los captó intercambiando varias palabras.

4:10 p.m.: Habla el secretario de Defensa

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla en el homenaje: “Mi pedido a todos ustedes: vivan dignos del sacrificio de Charlie Kirk y pongan a Cristo en el centro de su vida mientras él abogaba por dar el suyo”.

4:00 p.m.: Habla Marco Rubio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, da un discurso en medio del homenaje al activista.

“¡Acabo de llegar del extranjero! En todos los países en los que me detuve, nos dieron sus condolencias por su fallecimiento. ¡Impactante en solo 31 años de vida! Marcó la diferencia. Importaba, y ahora importará más que nunca”, dijo.

3:00 p.m.: Trump encabeza el homenaje

El presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth hablarán en el homenaje.

También intervendrán la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el comentarista conservador, Tucker Carlson y otros destacados funcionarios del gobierno.

La viuda de Kirk, Erika Kirk, quien asume las riendas de Turning Point USA, también se dirigirá a la audiencia en el estadio State Farm de Glendale.

1:48 p.m.: El pastor Rob McCoy declara en homenaje a Charlie Kirk

En el evento conmemorativo en honor al fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, Charlie Kirk, el pastor Rob McCoy aseguró a los asistentes que la organización juvenil conservadora sigue siendo fuerte a pesar de las preocupaciones sobre su futuro.

El pastor Rob McCoy, líder espiritual de Kirk, dijo a la multitud que Turning Point está “vivo y bien”, incluso cuando algunos se preocupan por la dirección del grupo.

1:26 p.m.: Rabino honra legado de Charlie Kirk de defender a Israel “con claridad y coraje”

Un rabino estadounidense señala que el impacto de Charlie Kirk durará mucho más allá de su compromiso con la fe cristiana y señala que Kirk “defendió a Israel con claridad y coraje”.

El rabino Pinchas Taylor, de la Coalición de Fe Americana, con sede en Fort Lauderdale, Florida, declaró a Fox News Digital: “Charlie Kirk era mucho más que un comentarista político. Era un hombre de fe profunda y sin complejos que vivía cada día guiado por la convicción y la compasión, y al hacerlo, hizo de Estados Unidos un país mejor”.

12:30 p.m.: Erika Kirk comparte un conmovedor video de su difunto esposo Charlie Kirk enseñándole física a su hija.

Erika Kirk honró a su difunto esposo Charlie Kirk el viernes publicando un conmovedor video de él enseñándole a su hija algunos conceptos básicos de física, según Fox News.

En el video, que ya había obtenido más de 1,3 millones de “me gusta” el viernes por la tarde, la activista conservadora está sentada en una mesa con su pequeña hija, explicando de manera divertida las tres leyes del movimiento de Isaac Newton usando su taza para bebés y un par de gafas de sol.

11:33 a.m.: Bandas musicales cristianas se presentan previo al inicio del evento conmemorativo

Se espera que más de 200.000 personas se reúnan para el funeral del activista conservador asesinado Charlie Kirk.

Una banda toca música góspel mientras miles de personas vestidas de rojo, blanco y azul comienzan a inundar el estadio de los Arizona Cardinals antes del servicio; algunos esperaron afuera desde las 4:00 a. m., otros tuvieron que estacionar a kilómetros de distancia y caminar hasta el monumento.

El escenario antes del inicio de un homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el estadio State Farm de Glendale, Arizona. (Foto AP/Ross D. Franklin) | Foto: AP

11:08 a.m.: Trump dice que el homenaje a Kirk es un “momento de sanación”

Antes de viajar a Arizona para el homenaje a Charlie Kirk, el presidente Donald Trump lo elogió este domingo por la mañana antes de abordar el Marine One.

“Hoy, podemos celebrar la vida de un gran hombre, un gran hombre de verdad. Es joven, pero un gran hombre”, dijo Trump. “Y lo esperamos con ilusión. De verdad que lo es. Queremos verlo como un momento de sanación, un momento en el que, sea lo que sea, algo así no es ni siquiera creíble”.

10:28 a.m.: Embotellamientos, largas colas y estacionamientos distantes fuera del estadio

A esta hora, se presenta una gran afluencia de personas que quieren rendir tributo al activista Charlie Kirk.

Las calles de Glendale están congestionadas a lo largo de kilómetros. Una multitud de asistentes, muchos de ellos con ropa con la imagen de Charlie Kirk, estacionan a kilómetros de distancia y caminan hacia el estadio.

9:55 a.m.: Asistentes esperan afuera del State Farm Stadium

Cientos de personas esperan afuera del State Farm Stadium para ingresar al servicio conmemorativo de Charlie Kirk, dijeron a Fox News que viajaron desde todas partes de Estados Unidos y del mundo para estar allí hoy y rendir homenaje al fallecido activista conservador.

“Amamos a Charlie Kirk”, dijo Patty, una madre que viajó con su hija Sarah desde Fort Worth, Texas. “Tuvo un gran impacto en el mundo entero, pero en mi corazón... lo hemos estado observando durante años”.

La gente hace fila ante un homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el estadio State Farm de Glendale, Arizona. (Foto AP/Jae C. Hong) | Foto: AP

9:16 a.m.: Se espera que el Memorial en el State Farm Stadium atraiga a decenas de miles de personas

Trump honrará a Charlie Kirk en un memorial en Arizona; se espera que asistan decenas de miles de jóvenes.

Se espera que el servicio conmemorativo de Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre durante la primera parada del “The American Comeback Tour” de Turning Point USA, en la Universidad del Valle de Utah, atraiga a decenas de miles de visitantes, incluidos altos funcionarios de la Casa Blanca y jóvenes conservadores influenciados por el difunto hombre de 31 años.

Charlie Kirk y Donald Trump | Foto: AFP

8:48 a.m.: Demócratas de la Cámara de Representantes votan en contra de una resolución sobre Kirk.

La Cámara de Representantes adoptó una resolución para honrar la “vida y el legado” del fallecido activista Charlie Kirk, poco más de una semana después de que le dispararan y lo mataran durante un evento en un campus universitario en Utah.

La medida obtuvo apoyo bipartidista en una votación de 310 a 58, y tanto demócratas como republicanos se levantaron rápidamente para condenar la violencia política tras el asesinato de Kirk.

7:23 a.m.: Video muestra multitudes haciendo fila para asistir al evento conmemorativo de Kirk, desde la noche anterior

Un video capturó a multitudes haciendo fila durante la noche cerca del State Farm Stadium antes del servicio conmemorativo de Charlie Kirk, que comenzará a las 2 pm, hora del Este de EE. UU.

Nuevas imágenes muestran una larga fila de dolientes esperando su oportunidad de entrar al estadio, cuyas puertas se abrirán en unas horas. Fue grabado alrededor de la medianoche por Stephanie Holmes y difundido por la agencia de noticias Storyful.

6:29 a.m.: Turning Point USA publica pautas para quienes asistan al homenaje a Charlie Kirk

Turning Point USA publicó pautas para quienes asistan al servicio conmemorativo de Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Arizona el domingo, incluido un código de vestimenta patriótico y una estricta política de no llevar bolsos.

La organización ha pedido que todos los asistentes al homenaje vistan su “mejor uniforme de domingo” en el esquema de colores preferido: rojo, blanco o azul.

6:12 a.m.: Un hombre armado arrestado en el lugar del funeral de Charlie Kirk

El hombre armado acusado de llevar una pistola y un cuchillo al estadio de Arizona donde se realizará el funeral del activista conservador Charlie Kirk no representaba ninguna amenaza y simplemente estaba realizando una revisión de seguridad antes de los servicios del domingo, confirmó Turning Point USA.

Joshua Runkles, arrestado el viernes dentro del State Farm Stadium por supuestamente hacerse pasar por policía, estaba en el lugar “realizando tareas de seguridad anticipada para un invitado conocido” en el monumento, que se espera que atraiga a más de 100.000 asistentes, incluidos VIP como el presidente Trump.

Sábado, 20 de septiembre

10:00 p.m.: Hora de apertura de puertas

Se tiene previsto que las puertas del estadio se abran para los asistentes alrededor de las 8:00 a. m., hora local. El ingreso será por orden de llegada.

Charlie Kirk era bastante reconocido en Estados Unidos y tenía miles de seguidores por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images

9:30 p.m.: Mensaje de Trump

“Vamos a ir a un servicio el domingo. Saldré con algunas de las personas en esta sala, solo para celebrar a Charlie y todo lo que ha hecho”, dijo el presidente.

9:00 p.m.: Seguridad del evento