Gigantes tecnológicos presuntamente diseñaron plataformas adictivas para niños: arranca histórico juicio en Estados Unidos

Las redes sociales no han tenido reglas estrictas en cuanto a responsabilidad civil, aunque impactan en gran medida a la población.

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 3:59 p. m.
Meta y Alphabet son llevados al tribunal por, al parecer, crear plataformas adictivas y nocivas para los consumidores.
Meta y Alphabet son llevados al tribunal por, al parecer, crear plataformas adictivas y nocivas para los consumidores.

El juicio contra Alphabet y Meta, empresas matrices de varias de las redes sociales más populares, se inició el lunes 9 de febrero ante un tribunal civil de Los Ángeles, donde un jurado popular deberá determinar si estas empresas tecnológicas diseñaron deliberadamente sus plataformas para volver adictos a los niños.

El resultado podría establecer un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales, hasta ahora exentos.

Están llamados a declarar el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el 18 de febrero, y el responsable de Instagram (filial de Meta), Adam Mosseri, a partir del miércoles. También se espera que la justicia llame a testificar a Neil Mohan, director de YouTube, cuya casa matriz es Alphabet.

Representantes de cada empresa se presentarán ante un tribunal de EE. UU.
Representantes de cada empresa se presentarán ante un tribunal de EE. UU.

Este caso genera mucha expectativa, ya que puede sentar un precedente para la decena de procesos iniciados en el país sobre si las redes sociales buscan que sus plataformas creen adicción entre sus usuarios, que les ha provocado depresión, trastornos alimentarios, hospitalizaciones psiquiátricas e incluso suicidios.

Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: New England Patriots lograron antirrécord

Estados Unidos confirma el ataque a un submarino cargado de cocaína con la ayuda de Colombia

Peligro en Hawái: condiciones climáticas afectarían seriamente a turistas y residentes

Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano

Alerta para conductores en EE. UU.: nuevas reglas del DOT ponen en riesgo su licencia en 2026

Fallo histórico: la justicia estadounidense respalda mantener presos a inmigrantes sin derecho a fianza

Dominio total: el nuevo avión supersónico de EE. UU. que desafía las leyes de la física

Instagram y YouTube son denunciados por generar adicciones en sus usuarios: buscan excluír a algunos hombres de las redes

El municipio del Meta donde convergen los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana, un destino ideal para el ecoturismo

Red social X implementa novedad con las notas colaborativas, ¿de qué se trata?

Mensajes temporales en redes sociales: estudio advirtió el riesgo silencioso que amenazaría la intimidad de los menores

Alphabet y Meta, empresas matrices de varias de las redes sociales más populares, se sientan en el banquillo de los acusados, pero, al igual que otras compañías, acumulan cientos de demandas similares en la justicia.

El fraude dejó de basarse en mensajes genéricos y pasó a apoyarse en detalles concretos de la vida laboral de las víctimas.
Se ha comparado la adicción a las redes sociales con la del tabaco.

Los abogados de los demandantes están copiando la estrategia seguida en los años 1990 y 2000 contra las industrias tabacaleras, que fueron sentenciadas por ofrecer un producto nocivo. Los abogados de la defensa intentaron, sin éxito, impedir que los demandantes compararan sus plataformas con el tabaco y otros productos adictivos.

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

El juicio que empezó el lunes se basa en el caso de una mujer de 20 años, identificada con las iniciales K. G. M., que sufrió daños mentales por la adicción a las redes sociales que generó cuando era niña.

Críticos advierten que la selección algorítmica puede crear “cámaras de eco” y amplificar contenido dañino.
La demanda se une a miles que han intentado llevar a las redes sociales a casos judiciales.

“Es la primera vez que una empresa de redes sociales tiene que enfrentarse a un jurado por causar daños a menores”, declaró a la AFP Matthew Bergman, fundador del Social Media Victims Law Center, cuyo equipo lleva más de 1.000 casos de este tipo.

Los gigantes tecnológicos apelan a la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos para eximirles de cualquier responsabilidad por lo que publican los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, la demanda sostiene que esas compañías son culpables de mantener un modelo de negocio basado en algoritmos diseñados para atraer la atención de la población con contenidos que tienen el potencial de dañar su salud mental.

Con información de AFP.

