Gigantes tecnológicos presuntamente diseñaron plataformas adictivas para niños: arranca histórico juicio en Estados Unidos

El juicio contra Alphabet y Meta, empresas matrices de varias de las redes sociales más populares, se inició el lunes 9 de febrero ante un tribunal civil de Los Ángeles, donde un jurado popular deberá determinar si estas empresas tecnológicas diseñaron deliberadamente sus plataformas para volver adictos a los niños.

El resultado podría establecer un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales, hasta ahora exentos.

Están llamados a declarar el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el 18 de febrero, y el responsable de Instagram (filial de Meta), Adam Mosseri, a partir del miércoles. También se espera que la justicia llame a testificar a Neil Mohan, director de YouTube, cuya casa matriz es Alphabet.

Representantes de cada empresa se presentarán ante un tribunal de EE. UU. Foto: GETTY IMAGES

Este caso genera mucha expectativa, ya que puede sentar un precedente para la decena de procesos iniciados en el país sobre si las redes sociales buscan que sus plataformas creen adicción entre sus usuarios, que les ha provocado depresión, trastornos alimentarios, hospitalizaciones psiquiátricas e incluso suicidios.

Alphabet y Meta, empresas matrices de varias de las redes sociales más populares, se sientan en el banquillo de los acusados, pero, al igual que otras compañías, acumulan cientos de demandas similares en la justicia.

Se ha comparado la adicción a las redes sociales con la del tabaco. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los abogados de los demandantes están copiando la estrategia seguida en los años 1990 y 2000 contra las industrias tabacaleras, que fueron sentenciadas por ofrecer un producto nocivo. Los abogados de la defensa intentaron, sin éxito, impedir que los demandantes compararan sus plataformas con el tabaco y otros productos adictivos.

El juicio que empezó el lunes se basa en el caso de una mujer de 20 años, identificada con las iniciales K. G. M., que sufrió daños mentales por la adicción a las redes sociales que generó cuando era niña.

La demanda se une a miles que han intentado llevar a las redes sociales a casos judiciales. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Es la primera vez que una empresa de redes sociales tiene que enfrentarse a un jurado por causar daños a menores”, declaró a la AFP Matthew Bergman, fundador del Social Media Victims Law Center, cuyo equipo lleva más de 1.000 casos de este tipo.

Los gigantes tecnológicos apelan a la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos para eximirles de cualquier responsabilidad por lo que publican los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, la demanda sostiene que esas compañías son culpables de mantener un modelo de negocio basado en algoritmos diseñados para atraer la atención de la población con contenidos que tienen el potencial de dañar su salud mental.

