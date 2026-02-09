Estados Unidos

Instagram y YouTube son denunciados por generar adicciones en sus usuarios: buscan excluír a algunos hombres de las redes

Este lunes inician los análisis para definir el futuro de las redes y el caso de Kelly GM.

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 12:43 p. m.
Meta y YouTube bajo la lupa judicial.
Meta y YouTube bajo la lupa judicial. Foto: Semana

Un jurado en Estados Unidos comienza a analizar desde este lunes una serie de alegatos para decidir si Instagram y YouTube diseñan conscientemente sus plataformas para volver adictos a los niños, un caso inédito en el que la figura de Mark Zukerberg genera divisiones.

Los menores de 16 años no podrán tener redes sociales en Australia.
Los jóvenes son el centro de esta discusión. Foto: AFP

El caso, que se llevará en el Tribunal Civil Superior de Los Ángeles, podría establecer un precedente jurídico para una gran cantidad de litigios en Estados Unidos contra las plataformas, acusadas de haber causado deliberadamente la adicción para maximizar sus ingresos publicitarios.

El juicio se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años identificada como Kelly GM, quien sufrió graves daños mentales porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.

La joven, usuaria de YouTube desde los seis años y que abrió su cuenta de Instagram con 11, acusa a las dos plataformas de diseñar conscientemente aplicaciones adictivas, en perjuicio de su salud mental.

Instagram, Facebook y WhatsApp podrían ofrecer pronto funciones exclusivas: deberá cumplir este requisito para acceder a ellas

Los demandantes buscan excluir usuarios de las redes

Los abogados de la parte demandante buscaron excluir personas, en su mayoría hombres, que consideraron que los problemas de salud mental de los usuarios más jóvenes se deben más a fallos de las familias que a los diseñadores de las plataformas.

La selección de los 12 jurados, avalados el viernes después de más de una semana de meticuloso escrutinio, estuvo marcada por las constantes referencias a Zuckerberg, el fundador de la compañía Meta, propietaria de Instagram y Facebook.

Los demandados en el juicio son Alphabet y Meta, los gigantes tecnológicos detrás de YouTube e Instagram, respectivamente.

FOTO DE ARCHIVO: Se ve un logotipo en las oficinas de Google en Nueva York después de que anunciaron que pospondrán su reapertura en respuesta a las pautas actualizadas de los CDC durante el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Manhattan, Nueva York, EE. UU., 29 de julio. , 2021. REUTERS / Andrew Kelly / Foto de archivo
Alphabet es un conglomerado multinacional que es la empresa matriz de Google y por ende, Youtube. Foto: REUTERS

Respuestas de Alphabet y Meta

Los abogados de Meta lucharon durante seis jornadas en el tribunal para apartar a los jurados que consideraban excesivamente hostiles a esas dos redes sociales.

Los abogados de Alphabet se empeñaron en garantizar que su plataforma YouTube no se metiera en el mismo saco que Meta.

“¿Todos entienden que YouTube y Meta son empresas muy diferentes? ¿Todos entienden que (Zuckerberg) no dirige YouTube?”, preguntó Luis Li, abogado de la plataforma de videos de Google.

Mark Zuckerberg cuestionó el impacto de las investigaciones internas en la imagen de Meta: “Creo que deberíamos ser elogiados”

Meta y YouTube niegan rotundamente las acusaciones, y también argumentaron sin éxito el viernes para que el juez declarara ilegítimas las afirmaciones que comparan sus plataformas con el tabaco y otros productos adictivos.

Aunque TikTok y Snapchat también fueron acusados, ambas plataformas llegaron en días pasados ​​a acuerdos por un monto no revelado.

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.
La FIFA apostará por TikTok para ampliar el alcance del torneo con mayor contenido original. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

*Con información de AFP

