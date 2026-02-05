Tecnología

YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

La biblioteca incorpora ahora contenido en 27 idiomas, ampliando de manera significativa su accesibilidad a nivel global.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 6:14 p. m.
El objetivo es que los vídeos doblados se vean tan naturales como los originales.
El objetivo es que los vídeos doblados se vean tan naturales como los originales. Foto: NurPhoto via Getty Images

YouTube ha extendido los doblajes automáticos a los vídeos de todos los canales, con una biblioteca ampliada a 27 idiomas. Además, ha incorporado discursos más expresivos y una nueva opción que permite escoger los idiomas en los que se deshabilite el doblaje, para escuchar el audio original.

La plataforma de streaming de Google introdujo los doblajes automáticos en diciembre de 2024, una herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA) diseñada para eliminar la barrera del idioma y hacer que el contenido sea más accesible a nivel global. Inicialmente, la función estaba limitada a algunos canales centrados en conocimiento e información, pero ahora está disponible para todos los creadores.

En su blog oficial, YouTube destacó la utilidad de esta función y señaló que, en diciembre de 2025, un promedio de seis millones de espectadores diarios vieron al menos 10 minutos de contenido doblado automáticamente.

Nuevas funciones permiten usar YouTube en segundo plano sin riesgos.
YouTube ha extendido los doblajes automáticos a todos los canales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre las novedades, YouTube ha lanzado la función Expressive Speech o discurso expresivo, que permite escuchar el doblaje con tonos y expresiones que reflejan la emoción y la energía del creador en el audio original. Por ahora, esta opción está disponible en ocho idiomas: inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, portugués y español.

Tecnología

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

Tecnología

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

Tecnología

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Tecnología

Spotify entra con fuerza en el mundo editorial: quiere cambiar la forma de leer con sus nuevas funciones

Tecnología

Antes de abrir un enlace, no confunda letras con símbolos porque un solo clic basta para que despojen sus cuentas bancarias

Tecnología

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Tecnología

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Gente

Luisito Comunica en Cartagena: el precio del plato que pagó el ‘influencer’ en su visita a Colombia

Tecnología

Google detectó el “truco” que se utilizaba para ver YouTube sin anuncios y lo bloqueó definitivamente

Tecnología

¿Por qué YouTube está cerrando canales masivos de videos creados con inteligencia artificial?

Spotify entra con fuerza en el mundo editorial: quiere cambiar la forma de leer con sus nuevas funciones

Además, la plataforma está probando una función de sincronización de labios, que ajustará los movimientos de la boca del hablante al audio traducido, para que el vídeo “se sienta tan fluido como ver el original”.

Para quienes prefieren escuchar el contenido en su idioma original, YouTube ha implementado una opción para bloquear el doblaje automático en ciertos idiomas. Esto se hace desde la configuración de la plataforma, en la sección Reproducción y rendimiento, dentro de la pestaña Idioma. Una vez seleccionados los idiomas que no se desean doblar, la plataforma dejará de aplicar la traducción automática en los vídeos correspondientes.

“Aunque ya seleccionamos el idioma por defecto según tu historial de visualizaciones, ahora puedes indicar tus preferencias para gestionar cómo quieres escuchar a tus creadores favoritos”, explicó Chandralekha Motati, responsable de producto de YouTube. Sin embargo, esta opción no desactiva de manera definitiva el doblaje automático de la plataforma.

La compañía destaca que las pantallas de televisión son el segmento de mayor crecimiento y busca maximizar la calidad visual para los usuarios.
YouTube está probando una función de sincronización de labios, que ajustará el movimiento de la boca del hablante al audio traducido. Foto: NurPhoto via Getty Images

La plataforma también ha introducido mejoras para los creadores, incluyendo un filtrado inteligente que detecta cuándo un vídeo no debe doblarse, por ejemplo, al reproducir música o en vlogs silenciosos, con el objetivo de “mantener la autenticidad del contenido”.

Asimismo, la plataforma asegura que los doblajes automáticos no afectan negativamente al algoritmo de descubrimiento de vídeos; de hecho, pueden facilitar que el contenido llegue a nuevas audiencias en otros idiomas. Los creadores conservan la opción de activar o desactivar los doblajes automáticos, así como de usar sus propios doblajes si lo prefieren.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

El almacenamiento en dispositivos móviles puede ser considerablemente reducido por una aplicación popular, que puede llegar a pesar hasta 72 GB. Se presentan estrategias para prevenir la saturación de espacio y mantener el dispositivo eficiente.

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

La cuenca de Bogotá, en los Andes colombianos, donde se recuperó el núcleo sedimentario que permitió reconstruir temperaturas del clima pasado.

Estudio lanzó advertencia sobre las regiones que podrían calentarse mucho más rápido de lo previsto por el cambio climático

YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar videos tras dos años de programa piloto.

YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado hasta ahora, sigue llamando la atención por las teorías.

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.

Spotify entra con fuerza en el mundo editorial: quiere cambiar la forma de leer con sus nuevas funciones

Estas técnicas buscan robar datos personales y financieros mediante páginas falsas que simulan tiendas en línea o servicios bancarios.

Antes de abrir un enlace, no confunda letras con símbolos porque un solo clic basta para que despojen sus cuentas bancarias

¿Cuándo y dónde se verá la próxima ‘luna de sangre’?

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Este es el electrodoméstico de la cocina que más atrae a las cucarachas para hacer sus nidos.

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Aunque se trate de una misión análoga, los experimentos que se desarrollarán son científicos y aplicables al mundo real.

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Estos son los seis fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo en febrero.

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Noticias Destacadas