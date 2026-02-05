YouTube se actualiza y mejora sus doblajes automáticos para que sean más naturales: estos son los idiomas disponibles

YouTube ha extendido los doblajes automáticos a los vídeos de todos los canales, con una biblioteca ampliada a 27 idiomas. Además, ha incorporado discursos más expresivos y una nueva opción que permite escoger los idiomas en los que se deshabilite el doblaje, para escuchar el audio original.

La plataforma de streaming de Google introdujo los doblajes automáticos en diciembre de 2024, una herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA) diseñada para eliminar la barrera del idioma y hacer que el contenido sea más accesible a nivel global. Inicialmente, la función estaba limitada a algunos canales centrados en conocimiento e información, pero ahora está disponible para todos los creadores.

En su blog oficial, YouTube destacó la utilidad de esta función y señaló que, en diciembre de 2025, un promedio de seis millones de espectadores diarios vieron al menos 10 minutos de contenido doblado automáticamente.

YouTube ha extendido los doblajes automáticos a todos los canales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre las novedades, YouTube ha lanzado la función Expressive Speech o discurso expresivo, que permite escuchar el doblaje con tonos y expresiones que reflejan la emoción y la energía del creador en el audio original. Por ahora, esta opción está disponible en ocho idiomas: inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, portugués y español.

Además, la plataforma está probando una función de sincronización de labios, que ajustará los movimientos de la boca del hablante al audio traducido, para que el vídeo “se sienta tan fluido como ver el original”.

Para quienes prefieren escuchar el contenido en su idioma original, YouTube ha implementado una opción para bloquear el doblaje automático en ciertos idiomas. Esto se hace desde la configuración de la plataforma, en la sección Reproducción y rendimiento, dentro de la pestaña Idioma. Una vez seleccionados los idiomas que no se desean doblar, la plataforma dejará de aplicar la traducción automática en los vídeos correspondientes.

“Aunque ya seleccionamos el idioma por defecto según tu historial de visualizaciones, ahora puedes indicar tus preferencias para gestionar cómo quieres escuchar a tus creadores favoritos”, explicó Chandralekha Motati, responsable de producto de YouTube. Sin embargo, esta opción no desactiva de manera definitiva el doblaje automático de la plataforma.

YouTube está probando una función de sincronización de labios, que ajustará el movimiento de la boca del hablante al audio traducido. Foto: NurPhoto via Getty Images

La plataforma también ha introducido mejoras para los creadores, incluyendo un filtrado inteligente que detecta cuándo un vídeo no debe doblarse, por ejemplo, al reproducir música o en vlogs silenciosos, con el objetivo de “mantener la autenticidad del contenido”.

Asimismo, la plataforma asegura que los doblajes automáticos no afectan negativamente al algoritmo de descubrimiento de vídeos; de hecho, pueden facilitar que el contenido llegue a nuevas audiencias en otros idiomas. Los creadores conservan la opción de activar o desactivar los doblajes automáticos, así como de usar sus propios doblajes si lo prefieren.

*Con información de Europa Press