Meta prepara una aplicación independiente de Vibes para crear y compartir videos generados por IA

Meta está trabajando en una aplicación independiente a Vibes para que los usuarios puedan crear y compartir vídeos generados por inteligencia artificial (IA) y así competir directamente con otras plataformas como Sora de OpenAI.

Lanzada en septiembre, Vibes se presentó como un ‘feed’ al estilo de TikTok dentro de la aplicación Meta AI donde los usuarios pueden crear y compartir únicamente vídeos generados con IA.

“Tras el gran éxito inicial de Vibes en Meta AI, estamos probando una aplicación independiente para aprovechar ese impulso”, ha declarado Meta en un correo enviado a TechCrunch. “Esta aplicación independiente ofrece un espacio dedicado a esa experiencia, ofreciendo a los usuarios un entorno más centrado e inmersivo”, ha indicado la compañía.

Aunque no ha compartido las cifras sobre el número de usuarios de Vibes, Meta ha asegurado que el uso de Meta AI ha ido creciendo desde su lanzamiento. Sin embargo, la empresa cree que con el lanzamiento de una aplicación independiente se podría potenciar la generación y la interacción con este tipo de formatos.

No obstante, Meta también busca competir directamente con la aplicación Sora de OpenAI, capaz de crear escenas realistas generadas con el modelo Sora 2, con una breve duración, a partir de los comandos de los usuarios.

Tras el lanzamiento de la aplicación en septiembre, Sora llegó a superar incluso a ChatGPT en descargas en menos de cinco días. Sin embargo, aunque en noviembre alcanzó 3,2 millones de descargas, la cifra descendió a 1,2 millones en enero, disminuyendo su popularidad.

Además, hay que añadir el hecho de que Meta planea incluir suscripciones de pago para sus principales aplicaciones, como Whatsapp, Instagram o Facebook, pero también para Vibes, por lo que también llegaría a esta nueva aplicación independiente.

Elon Musk cree que el mejor lugar para llevar los centros de datos para la inteligencia artificial (IA) es el espacio, donde ve un despliegue más eficiente y económico, e incluso vaticina que esto ocurrirá en menos de 36 meses.

El magnate tecnológico planea poner en órbita un teravatio de GPU. La razón se encuentra en la disponibilidad energética, es decir, la producción de energía necesaria para poner en funcionamiento los centros de datos.

Según ha explicado en el pódcast ‘Cheeky Pint’, de Dwarkesh Patel, se obtendría “una eficacia cinco veces mayor de los paneles solares en el espacio que en el suelo, y no se necesitan baterías”.

Ello se debe a que en el espacio no hay problemas con la disponibilidad de la energía solar porque siempre hay sol, es decir, “no hay ciclo de día y noche, ni estacionalidad, ni nubes, ni atmósfera”. “La atmósfera por sí sola produce una pérdida de energía de aproximadamente el 30%”, ha asegurado.

Para Musk, además, el espacio es “el único lugar donde realmente se puede escalar”. Este plan, sin embargo, plantea un problema con el mantenimiento de las GPU, ya que no sería tan sencillo repararlas o sustituirlas allí arriba si fallan en el entrenamiento de la IA. Sin embargo, ha descartado que sea realmente un problema, especialmente si se instalan GPU recientes.

