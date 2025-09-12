Mundo
Habló mamá del asesino de Iryna Zarutska y contó la verdad sobre el motivo por el que estaba libre: “Salía con todo tipo de chicas”
La mujer reveló lo que le dijo su hijo cuando hablaron por llamada después de su arresto.
El caso de Iryna Zarutska le está dando la vuelta al mundo y ha generado indignación. La joven ucraniana fue asesinada cuando se encontraba sentada en un tren en Charlotte, Carolina del Norte.
El señalado del crimen fue Decarlos Brown Jr., quien fue capturado poco después de que todo ocurriera. En un impactante video se ve el momento en el que el hombre apuñala en el cuello, sin mediar palabra, a la mujer y después se baja del metro.
Michelle Dewitt, madre del sujeto, habló por primera vez desde el asesinato y explicó la forma en la que siempre intentó ayudar a su hijo.
En diálogo con el New York Post, aseguró que Decarlos Brown no tenía por qué estar libre, ya que sabía que tiene problemas de salud mental y, por lo mismo, se convierte en un peligro para los demás.
“No debería haber sido liberado”, señaló, recordando que su hijo fue dejado en libertad después de hacer una “promesa escrita” de que se iba a presentar a una audiencia, esto tras el arresto del que fue protagonista en enero.
Un dato es que, días antes del asesinato, el sujeto comenzó a tener comportamientos muy agresivos con ella y con su esposo.
Por este motivo, decidió llevarlo hasta un refugio para personas sin hogar, buscando que se quedara allí y evitar cualquier riesgo.
Por otra parte, Michelle Dewitt aseguró que su familiar “definitivamente no es racista”, por lo que negó que el crimen lo cometiera por algún motivo relacionado con esto. Además, recordó que “salía con todo tipo de chicas”.
Asimismo, la mujer cuestionó la forma en la que varias instituciones no le habrían permitido internar a su hijo, sino que le pusieron todo tipo de trabas para que no lo hiciera.
“Cuando llevas a una persona a salud mental y te dicen: ‘No tenemos suficiente espacio’ o ‘¿Está intentando matarse o matar a alguien?’, y yo respondo que no, entonces no hay nada que podamos hacer, necesita de una orden judicial”, comentó.
Dewitt reveló que ya tuvo la oportunidad de dialogar con su hijo después de su arresto. En la conversación, que se dio por teléfono, el hombre le explicó que alguien estaba “quitándole el chip del cerebro”.
“Creo que lo entendió mal. Me dijo: ‘Mamá, te veré luego’”, añadió.
Finalmente, la mujer confirmó que en los próximos días irá a visitarlo en la cárcel. “Lo dejaré hablar, solo escucharé. Intentaré explicarle lo que está pasando. No creo que entienda lo que sucede”, manifestó.
Por el momento, Decarlos Brown Jr. se encuentra detenido mientras avanza el proceso en su contra; muchas voces han exigido que se le condene a pena de muerte.