El caso de Iryna Zarutska le está dando la vuelta al mundo y ha generado indignación. La joven ucraniana fue asesinada cuando se encontraba sentada en un tren en Charlotte, Carolina del Norte.

El señalado del crimen fue Decarlos Brown Jr., quien fue capturado poco después de que todo ocurriera. En un impactante video se ve el momento en el que el hombre apuñala en el cuello, sin mediar palabra, a la mujer y después se baja del metro.

Iryna Zarutska y Decarlos Brown Jr. | Foto: Policía de Charlotte

Michelle Dewitt, madre del sujeto, habló por primera vez desde el asesinato y explicó la forma en la que siempre intentó ayudar a su hijo.

En diálogo con el New York Post, aseguró que Decarlos Brown no tenía por qué estar libre, ya que sabía que tiene problemas de salud mental y, por lo mismo, se convierte en un peligro para los demás.

“No debería haber sido liberado”, señaló, recordando que su hijo fue dejado en libertad después de hacer una “promesa escrita” de que se iba a presentar a una audiencia, esto tras el arresto del que fue protagonista en enero.

Un dato es que, días antes del asesinato, el sujeto comenzó a tener comportamientos muy agresivos con ella y con su esposo.

Por este motivo, decidió llevarlo hasta un refugio para personas sin hogar, buscando que se quedara allí y evitar cualquier riesgo.

Este es el momento en el que la mujer de 23 años fue asesinada. | Foto: Captura de pantalla

Por otra parte, Michelle Dewitt aseguró que su familiar “definitivamente no es racista”, por lo que negó que el crimen lo cometiera por algún motivo relacionado con esto. Además, recordó que “salía con todo tipo de chicas”.

Asimismo, la mujer cuestionó la forma en la que varias instituciones no le habrían permitido internar a su hijo, sino que le pusieron todo tipo de trabas para que no lo hiciera.

“Cuando llevas a una persona a salud mental y te dicen: ‘No tenemos suficiente espacio’ o ‘¿Está intentando matarse o matar a alguien?’, y yo respondo que no, entonces no hay nada que podamos hacer, necesita de una orden judicial”, comentó.

Dewitt reveló que ya tuvo la oportunidad de dialogar con su hijo después de su arresto. En la conversación, que se dio por teléfono, el hombre le explicó que alguien estaba “quitándole el chip del cerebro”.

“Creo que lo entendió mal. Me dijo: ‘Mamá, te veré luego’”, añadió.

Finalmente, la mujer confirmó que en los próximos días irá a visitarlo en la cárcel. “Lo dejaré hablar, solo escucharé. Intentaré explicarle lo que está pasando. No creo que entienda lo que sucede”, manifestó.