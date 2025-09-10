Los familiares de la mujer de 23 años, que murió brutalmente apuñalada mientras se transportaba en un tren de Carolina del Norte, pudieron conversar con el fiscal de Estados Unidos para el distrito oeste del Estado sobre detalles de la muerte de Iryna Zarutska.

La muerte de la joven fue captada en un video de vigilancia del interior del tren y las imágenes han causado indignación en redes sociales.

El agente del FBI y fiscal de Estados Unidos, James Barnacle Jr., se refirió al caso en una rueda de prensa en la que pudo dar más detalles sobre la vida de la mujer de origen ucraniano que había escapado de la guerra hacia Estados Unidos.

Zarutska había elegido ir a Charlotte porque estaba abrumada por la guerra en Ucrania, donde vivía en un refugio antiaéreo. Se graduó en esa ciudad y trabajaba en una pizzería, cuidaba animales y ayudaba en un centro de personas mayores.

La mujer viajaba constantemente en el tren en el que fue asesinada. “El primer día que le permitieron trabajar, consiguió un permiso de trabajo aquí, consiguió trabajo el primer día”, relató el fiscal.

En un momento de la rueda de prensa, Russ Ferguson, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, se quebró y comenzó a llorar, mientras contaba que la embajada de Ucrania se ofreció a ayudar a llevar el cuerpo de Zarutska de regreso al país europeo, pero su madre y su tío dijeron que permanecerá en Estados Unidos.

“Ella amaba Estados Unidos. La enterraremos aquí”, le dijo el oficial a la familia. La mujer fue enterrada el pasado 27 de agosto en Charlotte, cinco días después de haber sido asesinada.

En agosto de 2022, emigró de Ucrania con su madre, su hermana y su hermano para escapar de la guerra y rápidamente se adaptó a su nueva vida en Estados Unidos.

“Iryna, una artista talentosa y apasionada, se graduó en Arte y Restauración en la Universidad Synergy de Kiev. Compartió su creatividad con generosidad, regalando sus obras a familiares y amigos. Le encantaba esculpir y diseñar ropa única y ecléctica que reflejaba su espíritu vibrante”, expone su obituario.

En información conocida por NY Post, el padre de la refugiada ucraniana tuvo que perderse su funeral en Carolina del Norte porque está atrapado en su casa debido a la invasión rusa, lo que le infligió otro dolor a una familia que huyó de la guerra en busca de la seguridad de Estados Unidos.

