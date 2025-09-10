Decarlos Brown Jr., señalado asesino de la joven ucraniana Iryna Zarutska, le habría dicho a su familia el motivo por el cual decidió apuñalar a la mujer en un asiento de tren en Charlotte, Carolina del Norte.

El hombre confesó que cometió el crimen porque creía que ella estaba leyendo su mente, según declaraciones de su hermana, mientras revelaba un escalofriante audio que habría grabado Brown desde la cárcel.

Iryna Zarutska fue asesinada por Decarlos Brown Jr. | Foto: Policía de Charlotte

Tracey Brown, hermana de Decarlos, quien fue agredida por su hermano en un ataque en 2022, en el que él la mordió y rompió una puerta, dijo que es un esquizofrénico paranoico que le dijo varias veces que el Gobierno le había implantado un chip.

“Una persona que oye voces en su cabeza y cree que el mundo está en su contra, se va a derrumbar. Y creo que esa noche se derrumbó”, dijo a CNN.

En el audio conocido en exclusiva por el Daily Mail, se puede escuchar una conversación telefónica de Brown con su hermana desde la cárcel.

Según el hombre detenido por la muerte de la refugiada ucraniana, “el material en su cuerpo —no él— había matado a Iryna".

🚨BREAKING: Decarlos Brown Jr. speaks from jail for the first time since the brutal murder of Iryna Zarutska.



He claims the government implanted “materials” in his body that made him commit the horrific crime.



“The material. Put it like that. The material using my body. It's… pic.twitter.com/SxKNqbpNe5 — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 10, 2025

“Me lastimé la mano al apuñalarla. Ni siquiera la conozco. No le dije ni una palabra. Da miedo, ¿verdad? ¿Por qué alguien apuñalaría a alguien sin motivo alguno?”, dijo Brown en el audio de una llamada realizada el 28 de agosto, 6 días después del asesinato.

Tracey luego pregunta: “De entre todas las personas, ¿por qué ella? Es de Ucrania, es de Rusia, y estaban en guerra contra Estados Unidos, así que solo intento entender, de entre todas las personas, ¿por qué ella?”.

Su hermano respondió: “Simplemente, la atacaron, eso fue lo que pasó. Quienquiera que estuviera trabajando con los materiales, la atacó. Eso es todo. Ahora deben investigar a qué estuvo expuesto mi cuerpo... Ahora deben investigar cuál fue el motivo de lo sucedido”.

Refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal. | Foto: Captura de pantalla

La madre de Tracey le dijo a CNN que intentó que internaran a Brown en un centro de atención mental a largo plazo, pero no pudo porque ella no era su tutora legal, dijo.

“No parecía él mismo”, dijo, describiendo cómo le costaba mantener conversaciones y se volvía agresivo, al no poder conservar un trabajo estable.

Por su parte, el presidente Donald Trump reclamó la pena de muerte para el presunto autor del asesinato de la refugiada ucraniana apuñalada a finales de agosto, cuya muerte provocó indignación en Estados Unidos.

Trump habló sobre el asesinato de la refugiada ucraniana. | Foto: Getty Images