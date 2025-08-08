Suscribirse

Desmanes en el Movistar Arena; mujer es captada atacando con arma blanca a los asistentes del concierto

La joven fue señalada por asistentes como hincha de Millonarios FC. Tras los desmanes, cerró su cuenta en Facebook.

Redacción Nación
8 de agosto de 2025, 2:12 p. m.
Captan a mujer con puñal durante las riñas en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena
Captan a mujer con puñal durante las riñas en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena | Foto: X @cristian_vivas

La noche del 6 de agosto de 2025 sería una celebración para los seguidores de la banda argentina Damas Gratis, que tenía programado un concierto en el Movistar Arena de Bogotá. Sin embargo, minutos antes del inicio del show, se desató una batalla campal entre barristas de distintos equipos de fútbol, dejando un saldo trágico: un hombre muerto y varias personas heridas.

En medio del caos, varios asistentes captaron el momento en que una mujer, identificada presuntamente como Liceth Martínez Peláez, empuñaba un cuchillo y protagonizaba los desmanes.

Mujer es captada con puñal en medio de los disturbios en el Movistar Arena
Mujer es captada con puñal en medio de los disturbios en el Movistar Arena. | Foto: X @ENTERATE_0812
Terror en el Movistar Arena: videos muestran los instantes de pánico que se vivieron por los desmanes en concierto de Damas Gratis

En los videos difundidos en redes sociales se ve cómo la mujer atacaba indiscriminadamente a quienes intentaban calmar la situación o detenerla. Visiblemente agresiva y fuera de control, fue identificada por varios asistentes del evento como hincha de Millonarios FC, según imágenes públicas en sus redes sociales. Tras los desmanes, Martínez Peláez cerró su cuenta de Facebook. Hasta hoy, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la mujer.

Los disturbios habrían tenido como origen conflictos entre grupos de seguidores de equipos de fútbol, ya que muchos asistentes formaban parte de barras bravas rivales, un factor que motivó la violencia que escaló rápidamente dentro y fuera del recinto cultural.

Testigos reportaron que, junto con las agresiones con armas blancas, también se lanzaron objetos como botellas, sillas y canecas de basura, provocando un ambiente de pánico y terror que llevó a la suspensión inmediata del concierto por parte de la organización.

La Policía Nacional intervino en medio de los desmanes para tratar de controlar la situación. El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que cinco personas resultaron heridas con armas cortopunzantes que fueron trasladadas a centros asistenciales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó públicamente la muerte del hincha, que según informes preliminares habría sido atropellado en medio del caos. Confirmó que el caso será objeto de investigación.

Sergio Blanco, la víctima mortal que dejó los desmanes en el Movistar Arena, era hincha de Santa Fe y miembro del Parche 10 de la Guardia Albi-Roja Sur. Blanco es recordado por sus compañeros como un “león” digno miembro de la hinchada santafereña.

Él era Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió en medio del tropel del Movistar Arena: amigos lo despiden en redes sociales

Asimismo, la administración del Movistar Arena emitió un comunicado lamentando los hechos, subrayando que la prioridad fue proteger a los asistentes y colaboradores, por lo que decidieron cancelar el evento para facilitar la intervención de las autoridades y restablecer el orden.

