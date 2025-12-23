Imágenes de voraz explosión en un hogar de ancianos: el incidente provocó dos muertes, un edificio colapsado y personas atrapadas

Dos personas fallecieron en medio de una fuerte explosión en un hogar de ancianos ubicado a las afueras de Filadelfia, una ciudad de Pensilvania, en Estados Unidos. Las autoridades también notificaron que se derrumbó arte del edificio, hubo intensas llamas en las instalaciones y varias personas quedaron atrapadas.

El gobernador del estado, Josh Shapiro, fue el encargado de informar sobre las muertes de las víctimas, en una conferencia de prensa que otorgó este martes, 23 de diciembre, horas después de la emergencia.

De acuerdo con los detalles oficiales, la explosión ocurrió en el centro Bristol Health & Rehab Center, en el municipio de Bristol. Un equipo de servicios estaba buscando una fuga de gas justo cuando ocurrió el incidente, pese a que las causas de la explosión no fueron claras en un inicio, así como la cantidad de personas que quedaron atrapadas en los escombros.

Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania, caused a partial collapse & massive fire.



Multiple victims reported, several trapped; 3rd alarm response. No injury count or cause confirmed yet. Rescue ongoing. pic.twitter.com/1kxZtEMxCa — GeoTechWar (@geotechwar) December 23, 2025

Las agencias de emergencia notificaron que recibieron un llamado de alerta cerca de las 2:17 de la tarde de este martes. Al llegar, se toparon con que una parte del edificio del hogar para adultos mayores se había venido al piso. Además, detallaron que, antes de llegar, fueron informados que había varias personas atrapadas en el interior de la institución.

“Descubrimos que varias personas estaban atrapadas bajo los escombros. Fuimos capaces de rescatar personas a través de agujeros y ventanas. Miembros del departamento de policía literalmente cargaron a algunos pacientes”, dijeron los bomberos en un comunicado oficial compartido después de los operativos de rescate.

El incidente provocó la muerte de dos personas. Foto: Tomada de redes sociales

En el mismo informe, ampliaron que el lugar tenía un fuerte olor a gas.

Un vecino de la zona, identificado como Willie Tye, contó que estaba en su casa cuando escuchó un fuerte estruendo. “Pensé que un avión o algo así vino y cayó sobre mi casa”, dijo, según declaraciones recopiladas por la agencia AP. Al observar por la ventana, vio columnas de humo negro salir del centro de ancianos y personas corriendo para huir de las llamas.

Por su parte, la empresa de gas local, PECO, aseveró que los agentes recibieron una llamada alrededor de las 2 de la tarde, sobre un fuerte olor a gas en el centro de adultos mayores. Los equipos de la compañía cortaron el suministro de gas natural y electricidad, como parte de los protocolos de seguridad.

BREAKING: A massive fire has erupted at a nursing home in eastern PA following a possible gas explosion, officials said.



Police described it as a "mass casualty incident" at the Silver Lake Nursing Home and asked people to avoid the area in Bristol.https://t.co/EN9IPJbJGe pic.twitter.com/JQDFwUDD03 — ABC News (@ABC) December 23, 2025

En medio de una entrevista con la prensa, una enfermera aseguró que dentro del edificio suele haber al menos 50 personas, entre adultos mayores y personal de la institución. Los ancianos que allí residen, según los comentarios que recopiló NBC10, tienen entre 50 y 95 años de edad.

Las investigaciones de las autoridades siguen vigentes para determinar las causas exactas de la explosión, que no han sido esclarecidas hasta el momento.