Estados Unidos

Juez apoya la solicitud de Tyler Robinson en el caso que conmociona a Estados Unidos por la muerte de Charlie Kirk

El movimiento legal podría cambiar el destino del acusado y reabrir el debate sobre cómo avanza el juicio por la muerte de Charlie Kirk.

Redacción Mundo
28 de octubre de 2025, 12:22 p. m.
Tyler Robinson y Charlie Kirk.
El juez sorprendió al conceder una solicitud clave presentada por la defensa de Tyler Robinson durante el juicio por el asesinato de Charlie Kirk. | Foto: Foto 1: @ultimahsv / Foto 2: @dewkissedherbas

Un juez de Utah concedió la solicitud de Tyler Robinosn, acusado de asesinar al activista político Charlie Kirk, para que pueda comparecer en el juicio sin esposas ni grilletes y vestido como civil, durante sus comparecencias judiciales.

Esta solicitud fue presentada por sus abogados para preservar sus derechos constitucionales a un juicio justo y a un jurado imparcial.

Esta captura de pantalla de la retransmisión en directo de la audiencia del Tribunal de Utah muestra a Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk.
Esta captura de pantalla de la retransmisión en directo de la audiencia del Tribunal de Utah muestra a Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista político Charlie Kirk. | Foto: AFP
Contexto: El Departamento de Estado anunció que revocó visas de personas que se burlaron de la muerte de Charlie Kirk. Prometen que irán por más

¿Qué argumentos presentó la defensa para pedir que fuera vestido como civil?

La defensa de Tyler solicitó que él pueda ir vestido de civil y comparecer sin esposas ni grilletes en el juicio, argumentando que esto aseguraría sus derechos constitucionales a u juicio justo e imparcial.

En su moción, los abogados señalaron que la exposición repetitiva y ubicua de imágenes de Robinson con ropa de preso generaría inevitablemente la percepción en el jurado de que él es culpable y merece un castigo severo, incluso la pena de muerte.

La defensa también destacó que Robinson se ha comportado bien bajo custodia y que no tiene antecedentes penales, por lo que vestir como civil representaría un inconveniente menor, comparado con garantizar un juicio justo.

Además, se citó la importancia de garantizar un juicio sin prejuicios del jurado, basado en el aspecto físico del acusado, de acuerdo a lo que se registra en FoxNews.

Frente a estos argumentos, el juez Tony Graf accedió a que el acusado “se vestirá como alguien que se presume inocente” durante las audiencias previas al juicio.

Sin embargo, Graf negó la solicitud de que Robinson compareciera sin restricciones y prohibió a los medios tomar fotos o videos sobre las mismas.

Además, los medios de comunicación no podrán capturar imágenes del joven de 22 años entrando o saliendo de la sala del tribunal.

“Este es un caso de alto perfil con un gran interés público”, dijo Graf, teniendo en cuenta que el acusado enfrenta múltiples cargos por el asesinato de Kirk, incluido el de asesinato agravado.

Se espera que Tyler Robinson enfrente cargos estatales y federales.
La decisión judicial a favor de Tyler Robinson generó un intenso debate sobre el rumbo del caso por la muerte de Charlie Kirk. | Foto: Composición semana Getty images/ X @Fox News

¿Qué impacto tiene la decisión en la posibilidad de pena de muerte?

La decisión tomada por el juez Graf tiene un impacto en la garantía de un juicio justo, pero no altera la posibilidad legal de que sea condenado a pena de muerte.

La pena de muerte en Estados Unidos sigue siendo una pena legal para ciertos delitos graves y las decisiones sobre la apariencia del acusado durante el juicio, no afectan directamente a la aplicación de la misma.

Contexto: Video muestra la reacción de Tyler Robinson al enterarse de que buscarán la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

Sin embargo, lo que se busca es que la justicia sea imparcial y que haya factores que puedan generar un prejuicio visual en el jurado, lo que es fundamental para un proceso de alto riesgo como el de Tyler Robinson.

