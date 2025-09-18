Vídeo muestra la reacción de Tyler Robinson al enterarse de que buscarán la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y cofundador de Turning Point USA, sigue generando conmoción en todo Estados Unidos. Tyler James Robinson, joven de 22 años, es señalado de cometer el crimen.

El presunto responsable fue entregado a las autoridades por su padre, quien lo identificó por los videos que se conocieron después del asesinato y las fotos del rifle que comenzaron a circular.

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk. | Foto: Red social X

En las últimas horas, los fiscales del caso acusaron a Robinson de homicidio agravado. En medio de la audiencia, se conoció que buscarán la pena de muerte en contra del joven, lo que ha sido aplaudido por varios sectores de la nación norteamericana.

A través de redes sociales, se viralizó un video de la audiencia en el que se muestra la reacción de Robinson al escuchar que podría recibir la máxima condena, con la que se acabaría su vida para siempre.

“Hicimos el archivo recientemente en los últimos minutos y notificamos la intención de buscar la pena de muerte”, se le escucha decir a uno de los fiscales del caso.

Ante esto, Tyler James siempre miró fijamente a la cámara y, vestido con un chaleco antibalas para protegerlo, no tuvo expresión alguna al momento de escuchar estas palabras.

Mientras que el funcionario seguía adelante con su exposición, el señalado asesino nunca cambió su posición y siempre se mantuvo con el mismo gesto.

#Internacionales | 🇺🇸🚨 Tyler Robinson al descubrir que solicitarán la pena de muerte en su caso por el asesinato de @charliekirk11:



Video: @OOCprogresismo2. pic.twitter.com/Jhk3gvSGog — #ÚltimaHora (@ultimahsv) September 17, 2025

“Esta petición fue presentada por el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, así que eso debería estar en el archivo de la Corte”, añadió.

De esta forma, la Fiscalía dejó en claro que hará todo lo posible para que Robinson reciba la máxima condena por lo que presuntamente hizo para matar al reconocido activista, una muerte que ha sido lamentada por gran parte de la nación norteamericana.

Al tiempo que avanza el proceso en contra del joven, poco a poco se han ido conociendo más detalles de cómo habría planeado todo, la forma en la que actuó y lo que hizo después de accionar el arma con el que acabó con la vida de Kirk.

Una de las revelaciones más importantes fue una conversación que Robinson tuvo con su novia transgénero, con quien compartía apartamento, y en la que le confesó que era el responsable de lo ocurrido en la universidad de Utah.

Entre otras cosas, el supuesto asesino le explicó que había escondido el rifle y que pensaba irlo a buscar cuando la situación se calmara un poco. Sin embargo, poco después le confirmó que se entregaría a la Policía.

“Voy a entregarme por mi cuenta, uno de mis vecinos es ayudante del sheriff. Tú eres lo único que me preocupa, amor”, se lee.