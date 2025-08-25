Este lunes 25 de agosto, Estados Unidos se encuentra en el centro de una serie de eventos que están moldeando la agenda nacional.

Desde decisiones políticas de alto impacto, hasta incidentes que capturan la atención pública, el país enfrenta una jornada llena de novedades que podrían tener repercusiones a mediano y largo plazo.

Las 10 noticias más relevantes de Estados unidos para hoy 25 de agosto

Alcalde de Chicago manifiesta su desacuerdo con el despliegue de la Guardia Nacional propuesto por Trump.

La mirada de Trump está puesta en Chicago y en el envío de tropas militares a la ciudad, como parte de su estrategia para detener el crimen.

El alcalde de Chicago Brandon Johnson, junto con varios opositores demócratas, han manifestado su desacuerdo, argumentado que el uso de la fuerza militar para ejercer la ley en los estados es un abuso de poder.

El inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego , cuya deportación errónea se presenta ante ICE para una revisión migratoria. Podría ser deportado a Uganda.

, cuya deportación errónea se presenta ante ICE para una revisión migratoria. Podría ser deportado a Uganda. La cárcel denominada la Estrella solitaria, se inaugura hoy en Texas. Es un centro para migrantes que cuenta ya con mil camas.

Será el centro de detención más grande en la historia de Estados Unidos.

La semana inicia con olas de calor intenso y aire bastante seco en el oeste del país, fenómeno que puede aumentar el incendio forestal Pickett , en California que afecta a cientos de viñedos

, en California que afecta a cientos de viñedos En Nevada, en el desierto, una tormenta de polvo arrasa con el festival El Festival Burning Man.

La tormenta, que redujo la visibilidad a casi cero, obligó a las autoridades a cerrar el acceso al festival y puso en riesgo la seguridad de los participantes.

14 muertos, entre ellos 4 periodistas que se encontraban cubriendo el conflicto, es el saldo de un ataque israelí contra un hospital en el sur de Gaza.

La comunidad internacional sigue en alerta ante la escalada de la violencia en Gaza.

Israel ataca instalaciones militares del Palacio Presidencial en Yemen en respuesta al lanzamiento de un nuevo tipo de misil por parte de las fuerzas yemeníes.

Según fuentes del gobierno israelí, el lanzamiento del misil representaba una amenaza directa para la seguridad de Israel, lo que justificó la acción militar.

En un 90% ha sido contenido el incendio tras la explosión de una planta química de Smitty’s Supply en Luisiana, de acuerdo a información de la policía estatal.

La orden de evacuación sigue siendo obligatoria en un radio de una milla alrededor del lugar.