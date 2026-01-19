Legado de Martin Luther King y por qué es tan importante: así se conmemora la memoria del Nobel de Paz

Este 19 de enero se celebra el Día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos. El evento es tradición para el tercer lunes de todos los años en el país norteamericano y es tan importante que diferentes oficinas estatales no atienden al público y algunos privados tampoco.

Qué cierra y qué abre el 19 de enero: feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr.

Es una fecha que honra la lucha en contra de la discriminación racial; Estados Unidos recuerda que muchos derechos civiles no fueron concedidos voluntariamente, sino que muchos de ellos fueron conquistados.

Se destaca la protesta pacífica y es por esto que el hombre que resalta en esta fecha es Martin Luther King Jr. King, quien defendió la igualdad racial mediante la resistencia en paz, fue el líder de protestas contra la segregación racial en los años 50 y 60.

Protesta liderada por MLK en 1965 Foto: Getty Images

Legado de Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Georgia, en el territorio estadounidense en 1929, pero fue en 1964 que su movimiento impulsó la Ley de Derechos Civiles.

La Ley de Derechos Civiles de 1964 fue una ley federal de EE. UU. que prohibió la discriminación por raza, color, religión, sexo u origen nacional. Esta norma federal prohibió la segregación en escuelas, restaurantes, hoteles, teatros y transporte público.

Muchos más logros en 1964 fueron bandera del movimiento, que también contribuyó a la Ley del Derecho al Voto en 1965, que se logró un año después de que King ganara el premio Nobel de Paz.

MTK, símbolo de las protestas pacíficas Foto: Getty Images

Homenajes en los estados más importantes de EE. UU.

En Miami, se celebró el 49.° desfile anual del día MLK, que tuvo carros alegóricos, música y mensajes sobre unidad y justicia. En Texas también hubo procesión y desfile.

Además, en estados como Ohio, tienen lugar conmemoraciones y marchas locales de las cuales hacen parte eventos comunitarios, igualmente que en Virginia, donde el domingo anterior hubo una serie de discursos y ceremonias.

Conferencia, en medio de la celebración al día de MLK Foto: Getty Images

Seattle:

Apoyan este 19 de enero con marchas y celebraciones familiares, así como actividades comunitarias

Nueva York:

Actividades como desayunos de becas, actuaciones corales, voluntariado en parques y jornadas de servicio comunitario en varios barrios de la ciudad.

Washington:

Conciertos, servicios religiosos, actos de reflexión y eventos gratuitos en la capital y sus alrededores.

St. Louis:

Conmemoraciones locales con discursos, música, arte y reflexiones sobre justicia social, celebrando así el legado del homenajeado.

Boston:

En este estado, la administración estatal organizó una celebración oficial con la universidad local en la que habrá discursos, música y programas de inspiración.

Chicago:

Estará marcada por eventos públicos y actividades en museos, así como actividades de servicio y apoyo social.

<blockquote class=“twitter-tweet” data-media-max-width=“560″><p lang=“es” dir=“ltr”>Hoy en los Estados Unidos conmemoramos el Día de Martin Luther King Jr. y honramos su histórico legado como parte de los más grandes valores de nuestra nación. <a href=“https://t.co/8Ijzjqetbo”>pic.twitter.com/8Ijzjqetbo</a></p>— EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) <a href=“https://twitter.com/EmbajadaUSAenRD/status/1219321126419083266?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 20, 2020</a></blockquote> <script async src=“https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=“utf-8″></script>

Los homenajes no son solamente en plazas públicas

Además de celebrar el día de MLK en las calles con manifestaciones y celebraciones públicas, se honra su legado con el servicio; es un “día para dar y servir”.

Este 19 de enero es un día que los estadounidenses toman para unirse a actividades de servicio social, en donde, a través del voluntariado, miles de personas ayudan a personas sin hogar o hacen limpiezas y mejoras en los barrios.