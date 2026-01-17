Estados Unidos

Qué cierra y qué abre el 19 de enero: feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr.

El día feriado se celebra por el nacimiento del activista que luchó por la igualdad en el país de Norteamérica.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 6:57 p. m.
Martin Luther King, Jr., activista estadounidense.
Martin Luther King, Jr., activista estadounidense. Foto: Bettmann Archive

El lunes 19 de enero es un día feriado en Estados Unidos, para conmemorar el nacimiento de Martin Luther King Jr., quien nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, en el estado de Georgia.

La nación lo recuerda como el líder activista de los derechos civiles que además proclamó la necesidad de un cambio en el país hacia la igualdad. En sus discursos, Luther King expresaba su sueño de vivir en una sociedad donde se conviviera sin prejuicios.

El activista nació en una época donde la asistencia a los colegios, a la iglesia y a los restaurantes estaba separada por el color de piel, posibles razones que inspiraron a Martin Luther King a luchar contra la segregación.

Martin Luther King Jr. veló por una sociedad donde se conviviera sin prejuicios. Foto: Getty Images

Estados Unidos honra la memoria del líder social desde 1983. El día festivo invita a los ciudadanos a reflexionar sobre el impacto que tuvo en la comunidad y el valor de la igualdad en el país de Norteamérica. Incluso, algunas personas aprovechan el día para hacer voluntariados a favor de necesitados.

Así las cosas, las oficinas del Gobierno estarán cerradas, así como los bancos y algunas tiendas del sector privado, dependiendo de los horarios que haya establecido cada establecimiento, por lo que los estadounidenses deben consultar antes de programar su día.

El servicio postal de Estados Unidos (USPS) está cerrado durante toda la jornada.

El feriado conmemora el nacimiento de Martin Luther King. Foto: agencia 123rf

Algunos bancos que también cesarán actividades durante ese lunes son:

  • Bank of America
  • Chase
  • Citibank
  • Capital One
  • PNC Bank
  • Truist
  • Wells Fargo
  • TD Bank
  • U.S. Bank
  • Santander Bank
Sin embargo, los cajeros bancarios y los servicios en línea estarán en funcionamiento de manera normal.

Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929. Foto: Getty Images

Los juzgados, los departamentos de vehículos, las bibliotecas públicas, los colegios y los servicios de saneamiento y recolección de basuras no tendrán operaciones durante el lunes 19 de enero.

Las tiendas de conveniencia, los restaurantes, centros comerciales y supermercados estarán abiertos al público. Aun así, es aconsejable que las personas rectifiquen los horarios de cada establecimiento, por lo que algunos pueden optar por cerrar.

A días de recordar la vida y obra de Martin Luther King Jr., algunos museos e historiadores han destacado que el activista enfrentó unas 29 veces la cárcel en su país. “Sus cargos (muchos de los cuales fueron retirados) abarcaban desde desobediencia civil hasta infracciones de tránsito”, detalla el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana.

