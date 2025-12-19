Trump anuncia dos nuevos días festivos que ampliarán el descanso una semana: estas son las personas beneficiadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció dos días feriados que van a beneficiar a millones de ciudadanos en las próximas fechas. Gracias a una orden ejecutiva que el republicano firmó el pasado jueves, 18 de diciembre, los trabajadores federales tendrán dos días libres después de Navidad.

La medida de Trump establece como días feriados el 24 y el 26 de diciembre que, al sumarse con el festivo del 25 y al fin de semana, le da a los empleados federales cinco días de descanso.

Los días feriados extienden el descanso a cinco días. Foto: agencia 123rf

“Todos los departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno Federal permanecerán cerrados y sus empleados excusados ​​de sus funciones el miércoles 24 de diciembre de 2025 y el viernes 26 de diciembre de 2025, el día anterior y el día siguiente al día de Navidad, respectivamente”, determina la orden firmada por Trump.

Corresponde a la primera vez, durante años, que los empleados de la administración gubernamental reciben dos días de descanso durante alguna festividad. Es usual que los presidentes otorguen un solo día libre, pero Trump rompió la tradición y les brindó dos días.

Los días festivos corresponden al 24 y 26 de diciembre. Foto: AFP

La orden aclara que los jefes de cada oficina del Gobierno están en el derecho de solicitar que los trabajadores asistan con normalidad en caso de “seguridad nacional, defensa u otra necesidad pública urgente”.

“El 24 de diciembre de 2025 y el 26 de diciembre de 2025 se considerarán dentro del alcance de la Orden Ejecutiva 11582 del 11 de febrero de 1971, y de 5 USC 5546 y 6103(b) y otros estatutos similares en la medida en que se relacionen con el pago y las licencias de los empleados de los Estados Unidos”, se lee en el documento oficial de la Casa Blanca.

“El Director de la Oficina de Administración de Personal (Scott Kupor) tomará las medidas que sean necesarias para implementar esta orden”, se lee.

La ley va dirigida a los empleados federales. Foto: El País

Esta nueva legislación incluye días festivos para los empleados de la Administración del Seguro Social (SSA), del servicio de Impuestos Internos (IRS), del departamento de Asuntos de Veteranos, y tribunales federales y oficinas administrativas.

Por lo anterior, se insta a los ciudadanos que, en caso de requerir iniciar o hacer una solicitud en alguna de estas agencias, programen sus actividades dentro de los días hábiles para no toparse con imprevistos la semana siguiente. Al mismo tiempo, varias instituciones como bancos, supermercados y tiendas reconocidas han anunciado su cese de actividades para final de año, lo que modifica los planes de algunos estadounidenses.