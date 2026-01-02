La justicia federal dio luz verde a Florida para mantener vigente la Ley SB 264, una norma que impide a extranjeros de países como China, Venezuela, Cuba o Irán adquirir viviendas en zonas estratégicas del estado.

Prohíben tener el celular a la vista en EE. UU.: la polémica ley avanza y podría cambiar el día a día de millones de personas

Corte de Apelaciones da luz verde a la aplicación de la ley

Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos reafirmó recientemente la aplicación de la controvertida Ley SB 264 de Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que restringe la compra de propiedades por parte de ciudadanos de ciertos países considerados “de preocupación”.

La decisión del 11.º Circuito de Apelaciones de EE. UU. permitió que partes esenciales de la norma sigan vigentes, incluso mientras persisten desafíos legales sobre su constitucionalidad, como se indica en el Florida Realtors.

La Ley SB 264, aprobada en mayo de 2023 y en vigor desde el 1 de julio de ese año, limita la adquisición de bienes raíces por parte de personas “domiciliadas” en países como China, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria, especialmente si la propiedad se encuentra cerca de instalaciones militares o infraestructuras críticas.

Esto significa que quienes son ciudadanos de esos países, y no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales, enfrentan prohibiciones o restricciones para adquirir ciertos tipos de bienes raíces en Florida,

El Tribunal resolvió que algunos de los demandantes no tenían legitimación legal (standing) para impugnar la ley, citando que vivían en Florida y estaban domiciliados allí, por lo cual no podían desafiar las restricciones aplicables solo a personas con domicilio en el extranjero.

Organizaciones civiles y defensores de derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA), han calificado la norma como discriminatoria y han presentado recursos argumentando que viola derechos constitucionales y leyes federales antidiscriminatorias.

Estos grupos han advertido que la ley evoca antiguas alien land laws, normativas que en el siglo XX impidieron a inmigrantes asiáticos adquirir propiedad en diversas partes de Estados Unidos, y puede tener efectos escalofriantes sobre comunidades inmigrantes que desean establecerse o invertir en Florida.

La ley SB 264 restringe la compra de viviendas y terrenos en zonas estratégicas de Florida a ciudadanos de países considerados “de preocupación”, como China, Venezuela, Cuba, Irán y Rusia, según la legislación estatal. Foto: Getty Images

¿Qué implica el fallo del 11.º Circuito y el futuro legal de la Ley SB 264?

La decisión de la corte no representa una aceptación definitiva de todos los aspectos de la ley, sino un rechazo a bloquear su aplicación preliminar mientras avanza el litigio.

El fallo determinó que los demandantes en el caso no demostraron suficiente relación directa con las partes especificadas de la ley que se intentaban impugnar, por lo que no procedían a detener su ejecución en ese momento.

Asimismo, la mayoría de los jueces consideró que las restricciones no violan directamente la legislación federal, según los argumentos presentados.

El fallo fue emitido en un contexto de creciente debate sobre la seguridad nacional, la política de inversiones extranjeras y los derechos civiles, lo que ha generado reacciones enfrentadas. Funcionarios del estado de Florida, incluido el fiscal general James Uthmeier, celebraron la decisión como una victoria que refuerza la soberanía estatal para proteger su infraestructura y economía.

Por su parte, organizaciones como la ACLU sostienen que la ley criminaliza de manera injusta a inmigrantes basándose en su nacionalidad, y han anunciado que continuarán el proceso legal para lograr una revisión más profunda del caso.

Cambiará por completo la forma en que circulan algunos conductores desde 2026: esta es la ley de California

Este fallo se produce en un momento en que Florida también enfrenta otros debates sobre políticas migratorias y seguridad interna, lo que convierte a la Ley SB 264 en uno de los capítulos más polémicos de las iniciativas legislativas recientes del estado.

Según Florida Realtors, aunque la aplicación de la norma continúa, su futuro dependerá de las decisiones subsiguientes en el sistema judicial federal, incluido un posible examen más amplio sobre si la medida contraviene la Constitución de Estados Unidos o leyes federales de igualdad de trato.