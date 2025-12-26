Una ley, que entra en vigor el próximo año en Estados Unidos, busca limitar el acceso de algunos conductores en ciertas rutas para reducir la congestión en calles residenciales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas.

Esta iniciativa busca que los conductores de camiones sigan rutas especiales en Inland Empire, que es área metropolitana de California y la cual conecta las ciudades de Riverside, San Bernardino, y Ontario.

Se trata del proyecto de Ley 98, propuesta por la Asamblea local, que tiene como finalidad mejorar la seguridad de los residentes, reducir los índices de contaminación, ayudar a reducir la congestión vehicular.

Se abrirán rutas alternas en California para los camiones. Foto: Getty Images

Además, se le brinda a los conductores de camiones unas rutas más rápidas y directas para sus destinos.

Por lo tanto, la ley entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2026, por lo que desde días antes las rutas alternas deben estar listas.

La iniciativa responde a las necesidades de los residentes, quienes presentaron quejas durante tiempo por el estado de las vías y las afectaciones que provoca el paso de camiones grandes por las carreteras.

Se busca mejorar la movilidad al desviar a los camiones. Foto: Getty Images

“Las calles están dañadas y los baches son cada vez más grandes”, dijo la residente Angelique Rageasingh al medio local KNBC.

Sin embargo, algunos conductores afectados revelaron su inconformidad por la “falta de respeto” hacia su trabajo. A la par, otros apoyaron la ley, pues esta abre nuevos caminos más ágiles para las operaciones.

“Son las curvas. Las carreteras son estrechas y la gente es irrespetuosa. No hay cortesía con los camiones”, se quejó Michael Hales, un conductor con más de 48 años de experiencia, al mismo medio en mención.

“Es como si fuéramos una molestia para ellos”, agregó en su entrevista con la prensa.

Algunos residentes expresaron sus molestias con la presencia de camiones en las vías. Foto: Getty Images

Las rutas nuevas que se abrirán para los conductores de camiones serán anunciadas por los municipios de Inland Empire. Se espera que estos caminos cuenten con zonas de descanso, alojamiento, restaurantes y estacionamiento, para facilitar los viajes largos y garantizar la seguridad de los conductores.

Esta se suma a varios proyectos que buscan fortalecer las leyes automovilísticas y prevenir la seguridad de los peatones y de las personas que a bordo del vehículo. En los últimos meses, varios estados han implementado sanciones severas contra conductores que conducen bajo el estado de embriaguez o haciendo uso del celular.

También, en Carolina del Norte, se modificaron las especificaciones de los carros polarizados, por lo que las películas oscuras de las ventanas deben cumplir con nuevas medidas, para no tener que enfrentar a las autoridades.