Estados Unidos

Illinois se convierte en el primer el estado más grande de EE. UU. que pone la licencia de conducir en el celular

Un sistema que promete más privacidad y agilidad, pero que también abre nuevos debates sobre seguridad y control de datos.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 8:09 p. m.
Una nueva forma de asegurarse que los conductores llevarán siempre consigo la licencia de conducir
Una vez aprobada, los usuarios pueden almacenar, presentar y usar su ID de forma segura mediante verificación Face ID o Touch ID. | Foto: Getty Images

Illinois acaba de dar un gran paso trascendental en la modernización de sus servicios públicos. Desde el 18 de noviembre, los residentes pueden añadir su licencia de conducir o su identidad estatal digital directamente en el Apple Wallet de su iPhone o Apple Watch.

Contexto: Confirmado: en EE. UU. revocarán las licencias de conducir de cientos de personas por hacer parte de esta lista

La importancia del cambio hacia la licencia digital

Este cambio pone a Illinois a la vanguardia de la adopción de identificaciones digitales, una tendencia creciente en más de una docena de Esta dos Unidos.

De acuerdo con Governing, “Illinois se convierte en el más grande del país en ofrecer IDs móviles ampliamente a sus residentes a través de Apple Wallet”.

Con esto, busca hacer la vida más fácil y con menos trámites, lo que traerá más rapidez y más privacidad al compartir solo los datos necesarios.

¿Cómo funciona y dónde se puede usar?

La nueva identificación digital de Illinois funciona a través de un proceso de verificación biométrica que comienza cuando el usuario escanea su licencia física con su iPhone y completa una breve autenticación facial, datos que luego son revisados y aprobados por el estado.

Una vez activada en Apple Wallet, la credencial puede usarse mediante Face ID o Touch ID y permite compartir solo la información necesaria, como confirmar si el portador es mayor de 21 años sin mostrar dirección ni número de licencia.

Esta identificación ya es aceptada en más de 250 puntos de control de la TSA en aeropuertos como O’Hare y Midway, y algunos comercios pueden verificarla a través de la app Mobile ID Verifier; además, se espera que pronto sea compatible con Google Wallet y Samsung Wallet, ampliando aún más su uso cotidiano.

Las autoridades informan que desarrollarán una aplicación que cuente con un buen nivel de seguridad
El programa es opcional y gratuito; no sustituye la necesidad de un documento físico, que sigue siendo obligatorio para las fuerzas del orden y otros usos oficiales. | Foto: Getty Images

¿Adiós a la licencia física?

Por ahora, la licencia digital es completamente opcional y no reemplaza a la física, pero marca una transición importante hacia servicios públicos más modernos y eficientes.

Para muchos residentes, llevar la identificación en el celular reduce el riesgo de pérdida o robo y agiliza trámites cotidianos, desde embarcar en un vuelo hasta comprobar la edad en establecimientos que venden alcohol.

Además, al permitir que los negocios verifiquen datos específicos sin acceder a toda la información personal, Illinois presenta este sistema como un avance en privacidad: menos exposición, menos riesgo y más control por parte del ciudadano.

Sin embargo, la expansión de este tipo de credenciales también plantea retos.

Expertos en privacidad advierten que depender de los dispositivos personales para acreditar identidad abre debates sobre qué ocurre si el teléfono se daña, se queda sin batería o es solicitado por autoridades en un control policial.

Contexto: Así son las nuevas licencias de conducir en California: sin banda magnética y con firma digital de seguridad

Aunque el estado asegura que la información está cifrada y que la licencia digital no da acceso completo al teléfono, organizaciones civiles piden regulaciones más claras para evitar abusos o solicitudes indebidas de datos.

Aun así, Illinois se posiciona como el laboratorio más grande del país para medir hasta qué punto los estadounidenses están listos para dejar atrás la billetera física y adoptar una identidad plenamente digital.

Redacción Semana

