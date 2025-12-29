Melania Trump presume sus “éxitos” en el primer año del nuevo mandato: estas son las leyes que impactan a los jóvenes

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, alardeó de sus logros durante este año, el primero del segundo mandato de su esposo, Donald. Entre sus iniciativas, Melania dirigió proyectos para mejorar la calidad de vida los jóvenes, un tema por el que ha demostrado especial atención.

La primera dama publicó en su perfil de X una lista de “aspectos destacados del éxito”. Entre esos, su ley Take It Down Act (Ley para Eliminar Contenido), propuesta en mayo de este año, y aprobada por el Congreso meses atrás. Esta penaliza las imágenes íntimas publicadas sin consentimiento, incluso las que estén hechas con inteligencia artificial.

La primera dama celebró sus logros del 2025. Foto: Getty Images

La legislación también establece que las redes sociales deben tener mecanismos para eliminar dichas imágenes en caso de que la víctima denuncie y exija la baja de las fotos. Melania defendió la iniciativa como una medida para combatir la “pornovenganza”, en especial en jóvenes que comparten fotos íntimas de mujeres para humillarlas.

Documental sobre Melania Trump ya tiene tráiler; Amazon destapó imágenes inéditas

2025 @FLOTUS @MelaniaTrump Success Highlights:



✔️Passed Legislation (Take It Down Act)

✔️Championed Executive Order (Fostering the Future for American Children & Families)

✔️Implemented National K-12 A.I. Program (Presidential AI Challenge)

✔️Hosted Task Force on A.I. Education… — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 29, 2025

La esposa de Trump también calificó como exitosa su orden ejecutiva defendida, llamada Foster Care Housing (Fomentando el futuro de los niños y las familias estadounidenses). Esta propone una colaboración entre el sector privado y público del país para brindar más “oportunidades de éxito a los jóvenes que han estado en acogida temporal”.

Trump bromea sobre la propuesta legislativa de Melania para proteger a los jóvenes en EE. UU.: “No sé qué está haciendo, pero será genial”

La anterior fomenta la creación de oportunidades laborales, académicas y de vivienda para jóvenes que salen del sistema de cuidado federal, que le brindan casa y apoyo a los niños para que no terminen sin hogar.

Melani Trump dirigió varios proyectos destinados para los jóvenes. Foto: Getty Images

Así también, “se obtuvieron $25 millones para viviendas de acogida”, se lee en el trino de Melania.

Melania Trump sorprende en la Casa Blanca con una orden ejecutiva que cambiará la vida de miles de jóvenes en Estados Unidos

Melania, además, lanzó por primera vez un “Programa Nacional de IA (inteligencia artificial) K-12″, al que llamó: Desafío Presidencial de IA. Este motivó a los estudiantes alrededor del país a competir haciendo uso de la tecnología para resolver problemas cotidianos y que ayuden a la comunidad.

La primera dama ha demostrado su interés por los jóvenes de su país. Foto: AP

“En tan solo unos años, la inteligencia artificial será el motor que impulse todos los sectores empresariales de nuestra economía. Es importante que Estados Unidos lidere al resto del mundo”, aseveró la primera dama para cuando lanzó su iniciativa.

Al mismo tiempo, dirigió un grupo de trabajo sobre la educación en inteligencia artificial, que tuvo la finalidad de romper estereotipos sobre las nuevas tecnologías para comprender sus ventajas y desventajas. Este grupo de trabajo, que conglomeró profesores y padres de familia, se llevó a cabo en la Casa Blanca a inicios de diciembre.

Por último, la primera dama destacó que en este 2025 hubo cientos de “niños y familias ucranianos y rusos reunidos”, en medio de la guerra que está a vísperas de cumplir cuatro años.