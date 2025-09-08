Miles de estadounidenses recibirán 1.702 dólares este 11 de septiembre: verifique si usted está entre los beneficiados

El próximo jueves, 11 de septiembre, algunos estadounidenses recibirán un monto de 1.702 dólares por parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD), que aplicará para los residentes del estado de Alaska, en Estados Unidos.

La medida corresponde a un programa tradicional, que data desde 1982, cuando el PFD estableció un pago a los residentes de Alaska por el excedente de las reservas de petróleo y minerales de la región.

De acuerdo con los detalles del organismo financiero, este pago beneficia al menos 600.000 personas cada año, y está compuesto por dos elementos.

El pago está destinado para los habitantes de Alaska, en EE. UU. | Foto: adobe stock

El primero corresponde a un pago base de 1.403 dólares, y el segundo es un bono de alivio energético, el cual es de un valor de 298 dólares.

“Nuestra misión es administrar el programa de dividendos del fondo permanente asegurando que todos los habitantes de Alaska elegibles reciban dividendos a tiempo, se procese el fraude y todas las partes interesadas internas y externas sean tratadas con respeto”, explica Genevieve Wojtusik, la directora de división del PFD, en la página oficial de la agencia.

Las personas que hayan presentado su solicitud para este pago y en su procedimiento aparezca el estatus “Elegible-No Pagado”, recibirán el monto de dinero este jueves 11 de septiembre.

Es un pago por el excedente de las reservas de petróleo del estado. | Foto: Getty Images

Para quienes puedan ver aquel estatus mencionado a partir del 18 de este mes, podrán evidenciar el pago del dinero para el 2 de octubre. La tercera ventana de pago, según PFD, será hasta el 23 de octubre de este año, para quienes tengan el estatus “Elegible-No Pagado” diez días antes.

En caso de que usted haya hecho la solicitud correspondiente, podrá verificar el estatus de su proceso en la página oficial del Departamento de Ingresos del estado de Alaska, con la opción de Dividendo del Fondo Permanente.

Entre los requisitos para poder aplicar a este pago anual, las personas deben mostrar intención de seguir residiendo en Alaska, y no pueden haber reclamado la residencia en otra región del país durante el año pasado y lo corrido de este 2025.

Durante septiembre y octubre las personas recibirán el monto establecido. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, los solicitantes debieron haber cumplido mínimo 72 horas consecutivas en alguna ciudad de Alaska durante el 2023 y el 2024.

Los estadounidenses que hayan pagado una condena en prisión por un delito grave durante el año pasado, no son elegibles para recibir el monto del PFD.