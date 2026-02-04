Estados Unidos

Miles de multas a conductores serán eliminadas en Miami, tras dejar en evidencia irregularidades

Se dejarían de recibir cifras millonarias por este concepto tras dejar en evidencia irregularidades en el sistema.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

4 de febrero de 2026, 3:16 p. m.
Cámaras en autobuses escolares.
Cámaras en autobuses escolares. Foto: Getty Images

En Miami, en medio de las quejas por las multas realizadas con cámaras escolares, se ha tomado una nueva decisión que puede ser una buena noticia para miles de conductores sancionados.

La oficina del sheriff de Miami-Dade ha hecho el anuncio de la eliminación de ciertas multas que fueron emitidas a través de los sistemas de cámaras implementados en los autobuses escolares.

Ignorar una multa de tránsito puede derivar en la suspensión de la licencia y el aumento del costo del seguro
Multas se hacen con inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Las reclamaciones por estas multas no son un fenómeno reciente: desde 2024, año en el que se implementó este sistema, ya se registraban quejas de conductores sancionados.

La magnitud de multas con este sistema es sumamente importante. El medio de comunicación Univisión, en 2024, mencionó que en tan solo 10 días del inicio de las clases la cifra de multas había llegado a 11.500, con un promedio de 1.600 infracciones diarias.

Este programa equipaba a cerca de 950 buses con cámaras que, a través de herramientas de inteligencia artificial, buscaban detectar infracciones relacionadas con los brazos extensores de “STOP”. Todo este sistema tuvo un costo aproximado de 10 millones de dólares.

Pese a que en principio suena como un sistema novedoso, no demoró mucho para que se empezaran a presentar inconvenientes, pues, según se relata, en ocasiones se hacían multas a vehículos que se encontraban en carriles opuestos o en otras circunstancias donde no existía realmente una infracción.

En ocasiones se mencionan irregularidades en la concordancia de la multa con las grabaciones suministradas por las cámaras situadas en los autobuses. Pese a esas irregularidades, está el caso de Jorge Moya, quien recurrió a una asesoría legal y su abogado simplemente optó por aconsejarle pagar la multa porque “no iba a ganar”.

En el mes de marzo de 2025, la sheriff del condado de Miami-Dade indicó que había “suspendido inmediatamente” todas las relacionadas con violaciones de separadores de vías.

En este momento, a raíz de todas estas problemáticas evidenciadas y los errores que se ven en el sistema, miles de multas serán revocadas debido a las inconsistencias.

Comparendos en Estados Unidos
Cámaras en autobuses. Foto: Getty Images/iStockphoto

Inclusive, en algunos casos, cuando el conductor ya hizo el respectivo pago, se pueden efectuar reembolsos del dinero depositado.

También se plantea un debate en torno al uso de la inteligencia artificial, pues es importante, antes de adoptar este tipo de sistemas, tener en cuenta las circunstancias en las que operará para que no pasen situaciones como estas.

La inteligencia artificial sigue revolucionando muchos campos; sin embargo, hay que entender que también puede tener errores y que hay que estudiar los escenarios para poder minimizarlos.

