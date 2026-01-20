Mundo

Nuevo pago del Seguro Social en Estados Unidos: 70 millones de estadounidenses se benefician de estos pagos

Nuevo pago para el mes de enero del Seguro Social en Estados Unidos; revise si usted recibiría este pago en esa fecha.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

20 de enero de 2026, 5:43 p. m.
Seguridad Social
Seguridad Social Foto: Composición Semana/ Getty images

Millones de personas en el territorio estadounidense se ven beneficiadas por el dinero que reciben del Seguro Social; este año, los pagos tuvieron un aumento del 2,8 % a raíz del ajuste por costo de vida.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, hay un depósito que recibirán algunos beneficiarios este 21 de enero; sin embargo, hay que recordar que los pagos se hacen de manera escalonada, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento.

Millones se preparan para el doble pago de diciembre.
Seguridad Social en Estados Unidos Foto: Getty Images

Para el mes de enero se tienen programados pagos el 14, el 21 y el 28.

El siguiente pago que se efectuará es el del 21 de enero, para aquellas personas que hayan nacido entre los días 11 y 20 de cada mes.

Si usted tiene fecha de nacimiento entre los días 1 y 10 de cada mes, su pago debió ser efectuado el 14 de enero; por lo que, si no lo recibió, puede comunicarse con la entidad responsable. Recuerde que, si no recibe el pago en la fecha indicada, lo recomendable es esperar tres días hábiles antes de comunicarse.

Las personas que hayan nacido entre el 21 y el 31 de cada mes deberán esperar hasta el 28 de enero para recibir el pago del Seguro Social correspondiente al mes de enero.

Para el 30 de enero hay programado un pago del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Recientemente, la Seguridad Social anunció que incluirá acceso digital las 24 horas, así como una reducción en los tiempos de espera.

Estas son las prestaciones de Seguridad Social que se están pagando esta semana en Estados Unidos

Estas mejoras se enmarcan en el proceso de transformación tecnológica que se está atravesando; por ello, se podrá acceder las 24 horas a My Social Security.

Esto ayudará a que los cerca de 70 millones de beneficiarios tengan una mejora sustancial en el servicio. Además, se enmarca en el deseo del gobierno estadounidense de modernizar sus instituciones y facilitar los trámites que millones de ciudadanos tienen que realizar a diario.

x
Fuente oficial. Foto: SSA

Los beneficiarios de los pagos del Seguro Social van desde jubilados que cumplieron con el tiempo de cotización requerido hasta personas con discapacidad.

Calendario de pagos del Seguro Social 2026 en Estados Unidos: revise las fechas para tenerlas en cuenta

En algunos casos, el ingreso por este concepto supone el único sustento que tienen ciertas personas para subsistir, y de allí radica la importancia de este programa para los Estados Unidos.

Se le recomienda estar pendiente de las fechas de pago, para que pueda programar sus obligaciones económicas dependiendo de estas fechas y, de ser necesario, hacer el reporte ante una eventual demora en los pagos que deba recibir.

Noticias Destacadas