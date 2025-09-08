Números elegidos del Powerball: resultados del ‘jackpot’ de este lunes 8 de septiembre de 2025, tras conocerse ganadores del premio mayor

El premio mayor de la popular lotería Powerball tuvo dos ganadores de 1.8 mil millones de dólares, en uno de los desembolsos más grandes en la historia del juego de azar. Por lo que el próximo juego ya no contará con el acumulado.

El sorteo del lunes 8 de septiembre se realizará a las 22:59, hora local de la costa este, con un jackpot de USD$ 20 millones y USD$ 9.2 millones para reclamar en efectivo de forma inmediata.

Por su parte, los resultados del sábado 6 de septiembre fueron: 11-23-44-61-62 y la balota roja número 17.

Los nuevos millonarios se encuentran en Montana y Texas, y deberán dirigirse a la oficina central de Powerball del estado en cuestión para reclamar el premio.

Igualmente, se presentaron dos ganadores por 2 millones de dólares en Kansas y Texas, por haber acertado 5 cifras de la lotería bajo la modalidad pareja 5 + Power Play.

Powerball da opción de pagó online. | Foto: Getty Images

Además, 19 personas se hicieron acreedores de 1 millón de dólares en los estados de Colorado, Filadelfia, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon, Texas, Virginia Occidental, California, Illinois, Nueva York, Ohio y Texas.

El costo del boleto es de 2 dólares, y se puede comprar en cualquier quiosco físico o vía virtual. Si quiere adquirir la modalidad de Power Play para multiplicar ganancias y tener más probabilidad de ganar, hay que adicionar USD$ 1.

Para jugar, seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, elija una cifra entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.

El premio mayor se otorga a quien dé con las 5 primeras balotas en cualquier orden, más el número de la bola roja. Powerball juega los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 de la noche, todas las semanas del año.

Si no hay ganador del premio mayor, el monto se va acumulando hasta que haya un jugador que acierte las 6 cifras.

El premio mayor se puede reclamar en forma de anualidad, con 30 pagos durante 29 años. O también aceptar una suma menor para entrega en efectivo, con impuestos ya descontados.