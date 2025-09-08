Suscribirse

Números elegidos del Powerball: resultados del ‘jackpot’ de este lunes 8 de septiembre de 2025, tras conocerse ganadores del premio mayor

El bote mayor irá con su valor mínimo desde esta semana.

Redacción Mundo
8 de septiembre de 2025, 4:53 p. m.
La estación de lotería dentro de ABC Liquor en Garden Grove, CA, el miércoles 2 de noviembre de 2022. El premio Powerball se disparó a $1.2 mil millones después de que no se encontraran ganadores el lunes
Powerball de EE. UU. | Foto: MediaNews Group via Getty Images

El premio mayor de la popular lotería Powerball tuvo dos ganadores de 1.8 mil millones de dólares, en uno de los desembolsos más grandes en la historia del juego de azar. Por lo que el próximo juego ya no contará con el acumulado.

El sorteo del lunes 8 de septiembre se realizará a las 22:59, hora local de la costa este, con un jackpot de USD$ 20 millones y USD$ 9.2 millones para reclamar en efectivo de forma inmediata.

Por su parte, los resultados del sábado 6 de septiembre fueron: 11-23-44-61-62 y la balota roja número 17.

Contexto: Estos son los cinco estados de EE. UU. que no pueden jugar la lotería Powerball en 2025; esta es la razón

Los nuevos millonarios se encuentran en Montana y Texas, y deberán dirigirse a la oficina central de Powerball del estado en cuestión para reclamar el premio.

Igualmente, se presentaron dos ganadores por 2 millones de dólares en Kansas y Texas, por haber acertado 5 cifras de la lotería bajo la modalidad pareja 5 + Power Play.

Ranking de los 10 lugares con más ganadores de lotería en Nueva York
Powerball da opción de pagó online. | Foto: Getty Images
Contexto: Premio mayor del Powerball: esto es lo que tendría que pagar de impuestos y la cifra que le quedaría si gana la lotería

Además, 19 personas se hicieron acreedores de 1 millón de dólares en los estados de Colorado, Filadelfia, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon, Texas, Virginia Occidental, California, Illinois, Nueva York, Ohio y Texas.

El costo del boleto es de 2 dólares, y se puede comprar en cualquier quiosco físico o vía virtual. Si quiere adquirir la modalidad de Power Play para multiplicar ganancias y tener más probabilidad de ganar, hay que adicionar USD$ 1.

Para jugar, seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, elija una cifra entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.

El premio mayor se otorga a quien dé con las 5 primeras balotas en cualquier orden, más el número de la bola roja. Powerball juega los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 de la noche, todas las semanas del año.

Si no hay ganador del premio mayor, el monto se va acumulando hasta que haya un jugador que acierte las 6 cifras.

El premio mayor se puede reclamar en forma de anualidad, con 30 pagos durante 29 años. O también aceptar una suma menor para entrega en efectivo, con impuestos ya descontados.

Debe tener en cuenta la normativa fiscal del estado donde compro el boleto, y las reglas federales de lotería.

Estados Unidospremio mayorPowerballLoterías

