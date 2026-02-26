Estados Unidos

Ojo, le pueden negar la entrada a Estados Unidos solo por estos detalles en el pasaporte

El Departamento de Estado norteamericano ejemplificó cuando un documento pierde validez.

Camilo Eduardo Velásquez

26 de febrero de 2026, 5:13 p. m.
El pasaporte colombiano debe estar en óptimas condiciones.
El pasaporte colombiano debe estar en óptimas condiciones. Foto: Composición Semana/ Getrty images

El Gobierno actual de Estados Unidos se ha encargado de endurecer las medidas de ingreso para los viajeros latinoamericanos, lo que no excluiría a los colombianos. A pesar de que no se trata de una nueva regla, se conoce que las autoridades pueden impedir el ingreso al país si se presentan estas fallas en el pasaporte del extranjero.

Las aerolíneas y los puntos oficiales de migración verifican la documentación de los viajeros; sin embargo, existe la posibilidad de “quedar varados” en el aeropuerto si el documento de los viajeros tiene pequeñas inconsistencias que para algunos pueden llegar a parecer irrelevantes.

  • Exactitud en los datos

Uno de los errores más frecuentes de los viajeros que les puede costar la entrada al país norteamericano es la imprecisión en los datos personales. Letras mal escritas, nombres incompletos o información que no coincide con los tiquetes aéreos u otros documentos de viaje.

Las autoridades de Estados Unidos exigen que todos los datos coincidan exactamente entre los documentos, de tal forma que se pueda confirmar la identidad de los extranjeros. La diferencia puntual en el registro le provocaría demoras, observaciones y hasta la devolución al país natal.

Actualmente, el proceso de pasaportes lo lleva la Casa de la Moneda de Portugal.
Es clave revisar con detenimiento el pasaporte. Foto: Colprensa
  • Vigencia de las páginas en blanco

No contar con la cantidad de páginas en blanco suficiente puede ser causal de inadmisión. No tener espacio para que las autoridades migratorias coloquen su respectivo sello puede provocar la devolución al lugar de origen del visitante.

Es obligatorio que el visitante haya expedido con una anterioridad considerable el documento; si bien no se habla de meses exactos, no es posible que un extranjero ingrese a Estados Unidos si apenas logró efectuar sus documentos.

  • Condiciones físicas del documento

En caso de que el pasaporte esté deteriorado, puede impedirle el ingreso a los extranjeros; la legibilidad del documento es clave para el permiso de ingreso. Las autoridades norteamericanas son exigentes con respecto a ello y han existido casos en los que no admiten la entrada por estos detalles.

Rasgaduras, humedad, manchas, páginas arrancadas o etiquetas no oficiales en el documento pueden impedirle el ingreso a los ciudadanos; los representantes de migración insisten en la atención especial a los pasaportes.

El Departamento de Estado de EE. UU. aseguró que un pasaporte pierde validez para viajar cuando la autenticidad del documento se ve comprometida. Además, la autoridad norteamericana señaló que la dificultad para identificar los datos personales le puede costar la inadmisión al país norteamericano.

