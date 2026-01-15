Estados Unidos

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

Con reformas en el sector energético se busca reducir el costo de la energía en Nueva York, según anunció la gobernadora, quien también arremete contra el gobierno federal.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

15 de enero de 2026, 7:12 p. m.
Cambian los precios de los servicios públicos en Nueva York.
Cambian los precios de los servicios públicos en Nueva York. Foto: Getty Images

Kathy Hochul se pronuncia en medio del discurso anual y hace referencia a los servicios públicos en Nueva York, afirmando que llevaría a cabo un plan que busca fortalecer la red y proteger a los usuarios de los aumentos de las tarifas.

Zohran Mamdani, quien hace poco se posesionó como alcalde de la ciudad de Nueva York, hizo presencia en el lugar donde se realizó el discurso.

Mamdani también es conocido por ser un crítico del mandatario norteamericano Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones que experimenta el territorio estadounidense por la captura del dictador Nicolás Maduro.

Zohran Mamdani Foto: GETTY

La gobernadora de Nueva York aprovechó el discurso para arremeter contra el gobierno federal afirmando: “Mientras lidiamos con los frecuentes ataques del gobierno federal al progreso y los precios de la energía, mantengo mi enfoque en la asequibilidad y la confiabilidad de la energía en el estado de Nueva York”.

El gobierno de Donald Trump ha congelado grandes proyectos de energía eólica en Nueva York, lo que también ha generado debate. Desde la Casa Blanca se afirma que los aerogeneradores podrían provocar “riesgos para la seguridad nacional”.

Indicando que el movimiento de las aspas crea interferencia en los radares, lo que podría ser considerado como un riesgo.

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Hochul dijo que exigía “responsabilidades a las empresas de servicios públicos para proteger a los consumidores de prácticas injustas. Mi compromiso con un enfoque integral garantizará que mantengamos el suministro eléctrico y los precios bajos”.

Según la información presentada por el medio Clarín, dentro de las propuestas que mencionó la gobernadora estaría que los altos ejecutivos tengan sueldos proporcionales que contribuyan a que se puedan mantener unas tarifas asequibles.

Las empresas de energía tendrán que presentar los planes de gasto y estos no deben superar la tasa de inflación para poder proponer algún aumento en la tarifa, cuidando de esa manera la premisa de mantener tarifas prudentes.

La energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad.
Energía eléctrica en Nueva York Foto: Getty Images

Cargos ocultos serán eliminados, es decir, que los usuarios solo pagarán por el servicio de energía, sin tener que asumir gastos como los de publicidad corporativa o honorarios legales que puedan ser cobrados.

La gobernadora indicó que las empresas deberán “informar sobre un índice de asequibilidad que muestre con precisión la carga energética de los clientes en todo su territorio de servicio”.

Alcalde de Nueva York hace polémicas declaraciones sobre el arresto de Nicolás Maduro: “Acto de guerra”

Con estas medidas, la mandataria pretende que los usuarios tengan un alivio económico por el concepto de las tarifas y de ese modo hacer transformaciones en la forma en cómo vienen operando las empresas encargadas de proveer este servicio en Nueva York.

Noticias Destacadas