Padre e hijos mueren en trágico accidente mientras iban de celebración

Circunstancias

“La familia iba a comprar helado porque el papá acababa de conseguir un nuevo trabajo”, dijo el comisionado de policía Patrick Ryder, en una conferencia de prensa el lunes pasado, de acuerdo con el diario New York Post .

De acuerdo con Ryder el hombre que iba conduciendo “Se despidió no solo de su propia vida sino de la de su hija y su hijo”.

Choque

De acuerdo con Ryder el hombre que iba conduciendo “Se despidió no solo de su propia vida sino de la de su hija y su hijo”. | Foto: Getty Images

“No todo me resulta fácil”: SEMANA habló con Kairan Quazi, niño genio de 14 años, empleado en SpaceX

Contexto: “No todo me resulta fácil”: SEMANA habló con Kairan Quazi, niño genio de 14 años, empleado en SpaceX

En la camioneta de Patrice Huntley iban otras cinco personas, que resultaron heridas y pudieron ser tratadas, pero el padre y sus dos hijos no pudieron ser salvados por los socorristas.

De acuerdo con el New York Post , otro conductor de 33 años, del tercer automóvil, que fue golpeado en la colisión, se negó a recibir atención médica.

Trágico

Tauris McBride, prometido de Tasheba Huntley, quien iba en el auto declaró a la cadena CBS News: “ Es imposible describir con palabras lo que pasó, sales de tu casa, dejas 5 niños ahí y ahora no hay ninguno” , refiriéndose a los dos que murieron y los que se encuentran en situación crítica.

De acuerdo con NBC New York, “el conductor que embistió a la familia sufrió fracturas y otras lesiones. Aún no se han presentado cargos por el accidente, pero la Policía no lo descartó como posibilidad diciendo que la velocidad fue el factor principal” del brutal choque.