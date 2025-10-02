Peligro a bordo: virus altamente contagioso invade crucero que debía llegar a Miami

Lo que prometía ser un viaje inolvidable para los pasajeros que abordaron el barco Serenade of the Seas de Royal Caribbean International, terminó siendo una pesadilla para casi un centenar de ellos.

El viaje inició en San Diego el 19 de septiembre y tenía previsto llegar a Miami el jueves, pero lo que nadie se imaginaba es que terminarían atrapados en la embarcación a causa de una virosis.

Lo que sucedió en el crucero Serenade of the Seas

La enfermedad se caracteriza por vómito y diarrea, lo que convirtió el viaje en una tortura para los afectados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC) dijeron que habían recibido la notificación inicial del brote el 28 de septiembre, cuando varios de los pasajeros ya habían presentado síntomas.

De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, 94 pasajeros de un total de 1.874 fueron contagiados por el norovirus, lo que equivale al 5% de los pasajeros que abordaron el Serenade of the Seas.

Además, 4 de los 883 tripulantes también informaron haber sido afectados por esta enfermedad contagiosa.

Pese a que la lista de afectados no es tan alta, se teme que por ser un virus altamente contagioso, se haya propagado afectando a más pasajeros.

Muchas personas han comentado en las redes sociales sobre su temor a contraer estos virus durante largos viajes en crucero.

Sobre todo hay temor que las personas de mayor edad se contagien, ya que hacen parte de la población más susceptible.

Para muchas personas, este tipo de viajes es un caldo de cultivo para muchas enfermedades; sin embargo, la compañía lleva un estricto control sanitario en todas sus embarcaciones.

¿Cómo reaccionó la empresa?

Royal Caribbean International y la tripulación a bordo del barco han estado tomando medidas para minimizar el brote, las cuales incluyen:

Recolección de muestras fecales de casos de enfermedades gastrointestinales para realizar pruebas.

Pasajeros y tripulación enfermos aislados

Aumento de los procedimientos de limpieza y desinfección.

Además, los funcionarios de salud del programa de saneamiento de buques de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están “monitoreando la situación de forma remota”.

También se están tomando las medidas necesarias para mantener a los pasajeros dentro de los mejores estándares de salud, para lo cual se han implementado rigurosos procedimientos de limpieza, muchos de los cuales superan ampliamente las pautas de salud pública.

Los CDC dijeron que Royal Caribbean International y la tripulación a bordo del barco han estado tomando medidas para minimizar el brote. | Foto: Instagram @royalcaribbean

“La salud y la seguridad de nuestros huéspedes, la tripulación y las comunidades que visitamos son nuestra principal prioridad”, dijo un portavoz de Royal Caribbean Group a Fox Business.