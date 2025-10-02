Suscribirse

Estados Unidos

Impactante colisión entre aviones Delta en aeropuerto de Nueva York: pasajeros salieron disparados de sus asientos

El accidente aéreo involucró a dos aviones Delta que resultaron con graves daños tras en fuerte choque. Varios ocupantes salieron despedidos hacia adelante, provocando pánico y confusión.

Redacción Mundo
2 de octubre de 2025, 12:35 p. m.
Dos aviones regionales Delta colisionaron en el aeropuerto La Guardia el miércoles en la noche
Dos aviones regionales Delta colisionaron en el aeropuerto La Guardia el miércoles en la noche. | Foto: Getty Images

Dos aviones regionales de la compañía Delta chocaron en la pista del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, de acuerdo a lo que ha informado la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

El accidente ocurrió cuando un avión que llegaba desde Charlotte y que se dirigía a su puerta, después de aterrizar, colisionó con la aeronave que salía y se preparaba para despegar rumbo a Roanoke.

Contexto: Así se derrumbaron casas en Carolina del Norte tras el paso de dos huracanes: estas son las impactantes imágenes

¿Qué pasó durante el impacto?

El impacto del accidente hizo que varios de los pasajeros salieran despedidos de sus asientos, lo que causó momentos de angustia y pánico.

Por fortuna, solo una persona resultó herida tras el choque de las aeronaves. Se trató de una asistente de vuelo, mientras que los pasajeros fueron evacuados de inmediato.

“Una persona a bordo de una de las aeronaves sufrió lesiones que no pusieron en peligro su vida y fue trasladada a un hospital de la zona como medida de precaución. Los pasajeros fueron desembarcados en la calle de rodaje y trasladados en autobuses de regreso a la Terminal C. (...)”, afirmó un portavoz de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey a Newsweek.

La aerolínea aseguró que está adelantando investigaciones, para determinar quienes fueron los culpables del accidente entre las aeronaves
La aerolínea aseguró que está adelantando investigaciones para determinar quienes fueron los culpables del accidente entre las aeronaves | Foto: Getty Images

El testimonio clave de uno de los pasajeros

El testimonio de uno de los pasajeros refleja el momento de tensión vivido durante el accidente.

Joey Annunziato, uno de los pasajeros de los aviones, afirmó que su avión se encontraba rodando por la pista, cuando fueron “aplastados” por otro avión Delta.

“Todos salieron disparados hacia adelante desde sus asientos y fue un poco caótico tan pronto como sucedió”, dijo Annunziato.

El hombre aseguró que los pasajeros se quedaron impactados ante el inesperado choque, ya que el avión iba a buen ritmo.

Un video muestra como uno de los aviones implicados perdió una de sus alas durante el accidente.

Annunziato detalló a través de sus redes sociales los pormenores del accidente y narró como se vivieron estos momentos de caos.

De acuerdo a su relato, el vuelo que provenía de Charlotte venía con casi tres cuartos de su capacidad y no había habido ningún problema durante el trayecto, hasta el momento del aterrizaje, cuando ocurrió el choque con otra nave.

“Estábamos probablemente a unos 50 o 100 metros de nuestra puerta de embarque, así que no sé qué pasó, pero averiguaremos más al aterrizar”.

En declaraciones al Daily Mail, un portavoz de Delta Air Lines afirmó: “Delta colaborará con todas las autoridades pertinentes para investigar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y de nuestro personal es nuestra prioridad. Pedimos disculpas a nuestros clientes por la experiencia”.

Contexto: La NOAA emite una alerta en Miami y Florida que podría poner en riesgo a quienes estén en zonas costeras, con lluvias por delante

Las autoridades siguen investigando la causa del choque para establecer los culpables de este accidente, que si bien no dejó víctimas mortales, vuelve y pone en tela de juicio la seguridad en los aeropuertos norteamericanos.

